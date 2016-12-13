S&P прогнозирует падение российских регионов в долговую яму

В ближайшие годы финансовое положение российских регионов будет ухудшаться, а их долги стремительно расти, уверены в рейтинговом агентстве Standard & Poors.

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В агентстве прогнозируют, что в 2015-2019 годах объемы долгов регионов вырастут в среднем на 50%, а выплачивать кредиты будет все сложнее.

В первую очередь, регионы пострадают из-за низких темпов роста доходов, так как налоговые поступления на фоне кризиса вряд ли существенно вырастут, сообщает Русская служба Би-би-си.

Кроме того, федеральный бюджет на 2017-2019 годы предполагает сокращение трансфертов из федерального бюджета в региональные на 6%.

Эти два фактора, по мнению S&P, ударят по финансовому положению российских регионов, которые вряд ли смогут сбалансировать бюджеты. Дефициты бюджетов будут расти, а регионам придется занимать деньги для их финансирования.

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Раньше у регионов были популярны межбюджетные кредиты - это недорогие кредиты, которые выдавал центр регионам. Однако федеральный бюджет предполагает, что в ближайшие три года объем таких кредитов снизится.

В итоге региональным властям придется выходить на финансовые рынки, чтобы занять деньги, или обращаться к банкам, говорится в докладе агентства. Коммерческие кредиты могут оказаться для регионов слишком дорогими в обслуживании, кроме того, их дают обычно на небольшой срок.

По прогнозу S&P, у 25% регионов к концу 2018 года расходы на обслуживание кредитов превысят 30% текущих доходов. Этот уровень считается несовместимым со своевременным и полным погашением долга, пишет S&P. Вероятность дефолта по таким кредитам оценивается как очень высокая, уверены эксперты.

В агентстве подсчитали, что сейчас у российских 15 регионов дефицит бюджета выше законодательно установленного ограничения. В ближайшие годы, по прогнозу агентства, число таких регионов может вырасти до 25.

Эти проблемные регионы в итоге могут лишиться доступа к рыночным заимствованиям, а оплачивать их долги и дефицит бюджета придется федеральному правительству, прогнозируют эксперты.

9 декабря Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на ближайшие три года, который предполагает сокращение расходов. Представители регионов еще на этапе обсуждения критиковали бюджет.