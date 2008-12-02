В Киеве состоялась акция против СПИДа

1 декабря акцией «Толерантність! Стираємо межу…» столичная общественность отметила Всемирный день борьбы со СПИДом.

Организатором акции выступила общественная организация “Социум ХХІ” при содействии представительства Фонда Уильяма Дж. Клинтона в Украине, группы компаний “Фокстрот”, МБФ “Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине” (в рамках проекта поддержанного Levi Strauss Foundation).

Организаторы пригласили группу С.К.А.Й., Марию Бурмаку, “Крихітку Цахес”, групу „ТіК”, шоумена Игоря Пелыха вместе со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия» красками на футболках изобразить свое толерантное отношение к ВИЧ-позитивным людям.

“Толерантність! Стираємо межу” - актуальная, оригинальная и полезная инициатива молодежи. Важно, что к ее решению сегодня присоединились и бизнесмены. Наши общие усилия – залог постепенного решения проблемы толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД”, - прокомментировал партнерство в акции генеральный директор ГК “ФОКСТРОТ” Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР.

Компания “ФОКСТРОТ” наградила авторов наилучших разрисованных футболок домашним кинотеатром.