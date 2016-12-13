В Украине начал работу Центральный офис реформ для продвижения децентрализации

В Киеве начал работу Центральный офис реформ, целью деятельности которого является мониторинг и продвижение реформы децентрализации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

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«Центральный офис реформ будет взаимодействовать с региональными офисами, руководители которых уже отобраны в 24 областях Украины и секторальными офисами поддержки децентрализации в области образования, здравоохранения, планирования территорий, культуры, социальной защиты и других сферах», - цитирует Зубко пресс-служба.

Согласно сообщению, в Центральном офисе реформ будет проводиться мониторинг реформ по внедрению проектов, финансовых успехов, реализации услуг на уровне местного самоуправления.

«Внедрение Центрального офиса реформ при поддержке Европейского Союза является крайне необходимым. Это старт мощного аналитико-мониторингового и консультационного центра», - отметил вице-премьер.

По его словам, необходимо, чтобы главы 367 объединенных территориальных общин, которые после 18 декабря будут действовать в Украине, были активно задействованы в этом процессе, а их решения были реализованы именно в коммуникационном хабе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) инициировало создание Проектного офиса секторальной децентрализации для мониторинга и продвижения реформы децентрализации, работа которого будет осуществляться при поддержке международных донорских организаций.

Процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.

Справка УНИАН. В состав Центрального офиса реформ (ЦОР) входят 24 экономически независимых отделения - для каждой из областей. Эти центры развития местного самоуправления будут координировать внедрение реформы на региональном уровне.

Открытие Центрального офиса стало возможным благодаря реализации Программы U-LEAD (по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития), финансируемого ЕС и отдельно Германией, Швецией, Данией и Польшей. Цель программы - поддержка правительства Украины во внедрении реформы децентрализации. Это предусматривает предоставление экспертных консультаций Минрегиона по вопросам создания Центрального офиса реформ (ЦОР) и вновь «Центров развития местного самоуправления» (региональных центров, РЦ).