Корпорация «ИСД» подарила игрушки 600 детям Чернобыля

Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» оказала поддержку программе «Храним в сердце добро и надежду», инициированной Международным благотворительным Фондом «Дети Чернобыля за выживание».

В благотворительной акции, которая состоялась 30 ноября в помещении Центра культуры и искусства СБУ в Киеве, приняло участие 600 детей с проблемами физического развития и маленьких чернобыльцев из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Каждый ребенок получил в подарок мягкую игрушку, витамины, фрукты и конфеты. Дети также посмотрели концерт с участием молодых исполнителей – лауреатов Всеукраинского фестиваля «Песенный сад» Артема Кондратюка.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (головной офис – г.Донецк) основана в 1995 г. и на сегодня является одной из крупнейших металлургических компаний региона Центральной и Восточной Европы. В группу предприятий «ИСД» входят следующие металлургические активы: «Алчевский Металлургический Комбинат» (Алчевск, Украина); «Алчевсккокс» (Алчевск, Украина), «Днепропетровский трубный завод» (Днепропетровск, Украина), «Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Э. Дзержинского» (Днепродзержинск, Украина); «Краматорский металлургический завод» (Краматорск, Украина), «Дунаферр» (Дунауйварош, Венгрия); «Гута Ченстохова» (Ченстохова, Польша).