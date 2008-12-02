Главное на 2 декабря (вечер)

Информация о «газовых» переговорах. Пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ. Сообщил, что «по состоянию на 16.00 вечера 2 декабря 2008 года, на счет компании RosUkrEnergo AG от НАК «Нафтогаз Украины» поступило в общей сложности 268,7 млн. долларов США. Деньги перечислены в счет погашения задолженности за поставки природного газа в сентябре 2008 года», - отметил он.

При этом А.КНУТОВ добавил, что «следовательно, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА не выполнил своего обещания о погашении до 1 декабря текущего года задолженности за газ, поставленный в сентябре, и части задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года, в размере около 550 млн. долларов США».

«На сегодняшний день, с учетом просроченной задолженности за поставки природного газа в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, финансовые обязательства НАК «Нафтогаз Украины», согласно условиям контракта с компанией RosUkrEnergo AG, составляют 2,195 млрд. долларов США», - добавил А.КНУТОВ.

Кроме того, сегодня официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что «Нафтогаз Украины» попросил об отсрочке по выплате долга за поставки газа. С.КУПРИЯНОВ напомнил, что к 1 декабря украинская сторона должна была выплатить около 500 млн. долл. из долга в 2,4 млрд. долл.

Во вторник украинская делегация во главе с председателем правления украинской компании Олегом ДУБИНОЙ ведет переговоры в "Газпроме".

Стороны продолжат переговоры в среду.

Ажиотаж на валютном рынке продолжается. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке к закрытию ценовые уровни по доллару США установились на значениях 7,4500/7,4900 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня достигли максимума – 9,4600/9,5170 грн.

На 3 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 723.8800 (на 2 декабря – 714.2000)

100 EUR – 919.1104 (на 2 декабря – 900.4634)

10 RUR – 2.5838 (на 2 декабря – 2.5561)

Виктор ЮЩЕНКО заявил, что никаких экономических проблем для глубокой девальвации гривни нет. Глава государства констатировал, что финансово-экономический кризис в государстве существует - следовательно, очевидно, что 2009 год в Украине, как и во всем мире, будет непростым. «Отрегулировать кризис, который коснулся конкретного предприятия, свернул его рынок, привел к сокращению рабочего времени, - это проблема, с которой за одну неделю или месяц не справиться», - сказал он, как пример приведя металлургический сектор Украины.

Комментируя ситуацию с ростом спроса на валютном рынке, Президент подчеркнул, что в данном случае больше всего сработал психологический фактор, а значительная часть этого спроса является спекулятивной. «Я глубоко убежден: курс, достигнутый сегодня, - последний, с которого можно начать атаку относительно спекулятивных операций, которые сформировались на валютном рынке за последние несколько дней», - сказал он.

Глава государства призвал НБУ, министерства финансов и экономики к ежедневной эффективной коммуникации с обществом по данному вопросу. До сих пор, констатировал Президент, «власть, НБУ не справляются с психологическим фактором».

В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины за неделю зафиксировало более 1000 нарушений правил валютообменных операций.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Государственного департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид СКАЛОЗУБ.

По его словам, сумма изъятых в связи с этим средств достигает 278 тыс. долларов, приблизительно 200 тыс. евро и более 1,5 млн. грн.

Слияния и поглощения на финансовом рынке пррдолжаются, несмотря на кризис. Банк Грузии завершил приобретение Универсального банка развития и партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБРП, условия сделки банк планирует обнародовать на следующей неделе.

Национальный банк Украины своим постановлением №284 от 3 августа 2007 г. разрешил Банку Грузии купить 100% акций ОАО «Универсальный банк развития и партнерства» (Киев).

Новости АПК. Министерство аграрной политики Украины выступает против квотирования экспорта подсолнечника, а поддерживает временную отмену экспортной пошлины до мая-июня 2009 года.

Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

"Мы не поддерживаем идеологию количественных ограничений, а поддерживаем идеологию регулирования периода, на который будет отменена экспортная пошлина на подсолнечник", – сказал он.

Помимо этого, Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что минимальная цена на подсолнечник может быть установлена на уровне 1,641 тыс. грн. за тонну.

«Я думаю, завтра на заседании правительства эта норма будет принята, после чего будет приказ Министерства аграрной политики относительно утверждения минимальной цены на подсолнечник. Мы ее видим сегодня на уровне 1,641 грн. за тонну», – сказал министр.