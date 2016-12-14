В Кабмине обновили оборудование и программное обеспечение - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил об обновлении оборудования и программного обеспечения для работы во время заседаний Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

В частности, по словам Гройсмана, обновлено оборудование, программное обеспечение, необходимое для работы правительства.

"Нам нужно повышать прозрачность нашей работы, работы правительства и нашу технологичность. Более того, нам надо уменьшать расходы на операционную деятельность правительства. Внедрение новых технологий дает нам возможность быть открытыми, прозрачными, оперативным, быстро принимать решения необходимые. И для этого мы внедряем полноценное электронное управление в правительстве. Сегодня мы имеем уже новое оборудование для работы заседаний Кабинета министров, в том числе фиксации принятия решений, текстовых частей, внедрение полноценного электронного документооборота. И все это будет способствовать и уменьшению расходов, и открытости нашей деятельности", - заявил премьер-министр.

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Как сообщается на Правительственном портале, созданный и усовершенствованный программно-аппаратный комплекс информационно-медийного сопровождения заседаний правительства позволит обеспечить современными аудиовизуальными системами и средствами различные мероприятия (заседания, совещания и т.п.), которые проводятся в зале заседаний на высшем уровне. Они значительно повысят эффективность коммуникации в ходе соответствующих мероприятий, обеспечат качественное восприятие информации, которой будут обмениваться участники заседаний, позволят использовать информационные материалы в электронном виде.

Комплекс технических средств и программных систем малого зала заседаний Кабинета министров представлять собой единое информационно-медийное и коммуникационное среду, обеспечит эффективный доступ к информации участников заседаний и обмен информацией между ними в процессе обсуждения и принятия решений.