Состоится заседание Кабинета министров Украины. После заседания премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проведет пресс-конференцию.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 27 ноября решение по делу по конституционному представлению Кабинета Министров Украины об официальном толковании положения части второй статьи 95 Конституции Украины и словосочетания «сбалансированность бюджета», использованного в части третьей этой статьи (дело о сбалансированности бюджета). После обнародования решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Анатолия Головина.

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Медики и фармацевты обсудят тему: “Страна „навела порядок” в обеспечении лекарствами. Почему тогда нет лекарств?” Участники: Владимир Дудка, президент Ассоциации фармацевтических дистрибьюторов „ФармУкраина”, Марина Бучма, руководитель комитета по вопросам здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации, Татьяна Буц, директор ООО „Евроаптека” (аптечная сеть), Виктор Сердюк, вице-президент Всеукраинской ассоциации защиты прав и безопасности пациентов; Игорь Марцинковский, национальный координатор программы ”Психическое здоровье” ВООЗ.

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Киевский городской председатель Леонид Черновецкий проведет встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануелем Пинту Тейшейра.

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Состоится прямая трансляция пресс-конференции Комиссара ЕС Фереро-Вальднер из Брюсселя. ЕК представит предложения по Восточному партнерству, новой инициативе, предусматривающей значительное углубление отношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной и возможно Беларусью (в зависимости от развития политических отношений) в рамках Европейской политики соседства.

После прямой трансляции из Брюсселя состоится пресс-конференция председателя Представительства ЕК в Украине, Посла Жузе Мануеля Пинту Тейшейра, на которой будет предоставлена более детальная информация относительно Восточного партнерства и Украины.

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Международный аэропорт «Борисполь» проведет пресс-тур для представителей СМИ, которых ознакомит с технологией обработки багажа и системами контроля для обеспечения безопасности. Затем ген.директор аэропорта «Борисполь» Борис Шахсуваров и в.и.о.заместитель ген.директора аэропорта «Борисполь» по производству Сергей Гомболевский проведут пресс-конференцию по поводу необоснованных обвинений в адрес аэропорта после случая с повреждением кубка Всемирной шахматной олимпиады.

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Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.

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Общественный совет по туризму и курортам при Государственной службе туризма и курортов проведет совещания по вопросам продвижения Украины как привлекательного туристического государства и рекламно-информационной кампании «Время отдыхать в Украине» в 2009 году. Участники: зам.министра культуры и туризма Юрий Зубко; первый зам.председателя Государственной службы туризма и курортов Ольга Соколова; председатель Общественного совета по туризму и курортам при Гостуризмкурортов Евгений Самарцев.

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9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Факты давления со стороны силовых структур на предпринимателей”. В работе примет участие директор юридической фирмы “Элит Консалтинг” и основатель ООО “Эверест” Дмитрий Белан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция при участии главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Валерия Кальченко на тему: "Причины увеличения цен на природный газ для населения" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится презентация результатов экспертного опроса «Экспертная оценка редакции тарифного справочника и его роли в развитии железнодорожного транспорта Украины. Результаты исследования», проведенного «Консорциумом «Менеджмент консалтинг групп». Участники: Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Анатолий Мельниченко, эксперт Консорциума «МКГ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефоны: 8-044-490-73-71, 8-067-245-62-45.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция ОО «Защита обманутых пайщиков КСП «Агрофирма «Рубеживская» на тему: Какие проблемы связаны с земельными вопросами КСП “Агрофирма “Рубеживская?” Будут проанализированы решения Киево-Святошинского райсуда, Апелляционного суда Киевской области и Верховного Суда Украины. Будут предоставлены копии материалов гражданских дел, которые дают возможность сделать вывод о законности и обоснованности судебных решений; освещены результаты обращений к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, председателю ВСУ, Генпрокуратуре Украины и др; анонсированы акции гражданского неповиновения, которые будут проведены с целью защиты прав обманутых пайщиков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефоны: 8-068-599-03-02,м. 8-050-543-29-73. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.