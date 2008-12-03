Торговые сети растут

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники FoxMart за сентябрь-ноябрь т.г. открыла 4 магазина в Днепродзержинске, Херсоне, Черкассах и Ивано-Франковске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Группа компаний Fozzy Group открыла второй магазин в г. Вишневое, увеличив сеть до 128 объектов.

Сегодня покупателей обслуживает 128 магазинов у дома «Фора» в 7 городах Украины (Киев, Ялта, Судак, Джанкой, Севастополь, Ровно, Харьков, Вишневое Киевской области).

До конца 2008 года компания планирует увеличить общее количество магазинов сети «Фора» до 135.

Справка УНИАН. На сегодняшний день сеть "FoxMart" насчитывает 33 гипермаркета в Украине и 2 в Молдове (всего 35). Гипермаркеты представляют ассортимент от 140 известных брендов – 18 000 наименований.

Торговая сеть «Фора» - это магазины у дома с ассортиментом от 3 до 5 тыс. наименований товаров в зависимости от размера торговой площади в порядка 30 категориях.

«Fozzy Group» развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо» (149), гипермаркеты "Fozzy Cash & Carry" (4), «магазины у дома» «Фора» (128), аптеки «Будь здоровий» (22), «Біла ромашка» (3). Промышленное направление «Fozzy Group» включает такие предприятия: Нежинский консервный завод, Малинский мясоперерабатывающий завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто», а также компания «Эко-сервис Украина». Ресторанный бизнес представлен чешской ресторацией «У хромого Пола» и рестораном "Prad-A-Café".

Оборот группы в 2007 году составил около 1,5 млрд. долл.