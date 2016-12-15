Еврозона из-за пособий для пенсионеров приостановила финпомощь Греции

Европейские кредиторы приостановили оказание финансовой помощи Греции для снижения долговой нагрузки после решения правительства страны увеличить социальные пособия пенсионеров с низким доходом.

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Как пишет The Wall Street Journal, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил направить 617 млн евро из бюджета страны на выплаты пенсионерам, чей месячный доход не превышает 800 евро.

Также он предложил снизить НДС для жителей тех островов Эгейского моря, которые пострадали от притока мигрантов. Это решение не было согласовано с европейскими кредиторами.

Отмечается, что среди стран ЕС нет единого мнения о продолжении оказания финансовой помощи Греции.

Ранее стало известно, что Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал ряд краткосрочных мер для снижения долгового бремени Греции.