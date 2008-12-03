Главное на 3 декабря (день)

Главной сегодняшней новостью в финансовой сфере стало сообщение о том, что бюджет на следующий год могут до конца года не утвердить. Кабинет министров поручил Министерству финансов в случае непринятия до 1 декабря Закона “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” утвердить временную роспись госбюджета на I квартал 2009 года.

Также в документе указывается, что временную роспись госбюджета на I квартал 2009 г. Минфин должен составить на основе показателей госбюджета на 2008 год. Ежемесячное перечисление средств в госбюджет из местных бюджетов планируется в размере одной двенадцатой от определенного бюджетом-2008. Перечисление дотаций АРК, областным и Севастопольскому городскому бюджету из госбюджета намечено ежемесячно в пределах одной двенадцатой дотаций 2008 года.

Напомним, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта. 12 ноября правительство отозвало проект.

Правительство подтвердило ряд социальных гарантий. Так, до принятия Закона “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” помощь при рождении первого ребенка будет составлять 12,24 тыс. грн., второго – 25 тыс. грн., третьего и следующего – 50 тыс. грн. Единовременная выплата при рождении первого ребенка - 4 800 грн., второго ребенка - 4 840 грн., третьего и следующего ребенка - 5 000 грн., остальные средства на первого ребенка выплачиваются на протяжении следующих 12 месяцев (620 грн. ежемесячно), на второго ребенка - 24 месяцев (840 грн. ежемесячно), на третьего и следующего ребенка - 36 месяцев (1 250 грн. ежемесячно) равными долями, - говорится в постановлении.

Правительство также поручило Министерству финансов предоставлять Пенсионному фонду беспроцентные кредиты сроком до 12 меяцев за счет средств единого казначейского счета для покрытия дефицита средств на выплату пенсий.

Конституционный Суд Украины сегодня пояснил, что законом о госбюджете не могут вноситься изменения в другие законы. Стремление государства к сбалансированности бюджета не может рассматриваться как основание для остановки действия законов, внесения в них изменений и дополнений, признание их недействующими путем закона о государственном бюджете Украины. Решение от 27 ноября обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины.

Как отметил на пресс-конференции судья-докладчик по этому делу Анатолий ГОЛОВИН: «Основным меседжем нашего решения является то, что государство не может по своему усмотрению отказываться от взятых на себя обязательств, предусмотренных законами и другими нормативными актами. Законы, которые могут влиять на доходную и расходную часть, принимаются и отменяются соответственно установленной законодательством процедуре».

Еще одной финансовой новостью стало заявление Министерства экономики о том, что по итогам 2008 года рост ВВП на уровне 3,5-4% и инфляцию около 21%. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК. Согласно предыдущему прогнозу, ВВП Украины в 2008 году должен был вырасти на 6,8% при годовом уровне инфляции в 15,9%. За десять месяцев 2008 года ВВП Украины вырос на 5,8% (7,3% в январе - октябре 2007 года), а инфляция составила 18% (11,7% за десять месяцев прошлого года).

В топливно-энергетической сфере новостью стало заявление НАК «Нафтогаз Украины» о том, что внеплановые потери компании превысили 5 млрд. грн. Из-за снижения курса гривни в октябре-ноябре незапланированные потери компании составили 600 млн. грн. На погашение задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики за 2007 год перед поставщиками импортного газа НАК из своих доходов направил 1,6 млрд. грн. При этом долги предприятий ТКЭ перед «Нафтогазом» на сегодня составляет 1,2 млрд. грн. Компания также была вынуждена оплатить долги по НДС за импортированный в Украину в 1-м квартале 2006 года газ в размере около 1,6 млрд. грн.

Компания отмечает, что указанная сумма фактически отвечает задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по текущим расчетам (с учетом уже перечисленных средств за сентябрь-октябрь текущего года) за импортный природный газ.

Цены на нефть в мире продолжают снижаться . Во вторник они опустились ниже 47 долл. за баррель. Цена январских фьючерсов на лондонской бирже IСE снизилась на 2,53 долл. — до 45,44 долл. за баррель. На нью–йоркской бирже NYMEХ нефть марки Light Sweet Crude Oil подешевела на 2,32 долл. — до 46,96 долл. за баррель.

Цена нефтяной корзины ОПЕК во вторник снизилась более чем на 3,6 доллара - до 41,6 доллара за баррель

Отметим, цены на нефть опустились ниже 47 долл. за барр. впервые с 2005 года.

В такой ситуации президент ОПЕК Шакиб Хелиль высказался за расширение картеля и пригласил в него Россию, Норвегию и Мексику. По мнению главы ОПЕК, эти нефтедобывающие страны должны "выразить солидарность" с организацией либо путем вхождения в ее состав, либо последовав примеру картеля и сократив добычу "черного золота", чтобы остановить падение цен на мировом нефтяном рынке.

ОПЕК считает оптимальными нефтяные цены в интервале 70-90 долларов за баррель. Между тем, за несколько месяцев (с июля этого года) цена на нефть опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 50 долларов, вынудив ОПЕК, на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", сократить добычу сырья.

Снижаются также цены на промышленные металлы. С момента пика в июле этого года цены на медь, олово и цинк упали на 60%.

Фармацевты были услышаны. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о намерении приостановить постановление правительства об ограничении наценок на лекарственные средства.

В то же время Президент отметил, что он договорился с фармацевтами подписать меморандум о толерантном поведении на рынке, а также даст поручение контролирующим органам проследить спекулятивное ценообразование.

Гривня по-прежнему не радует. Официальный курс гривни по отношению к доллару США сегодня снизился на 9 копеек - до 7,23 грн./долл. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 7,20 грн./долл., продажи – 7,50 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок – 7,3850/7,5150 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2575/0,2675 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,3695/9,5405 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2690/1,2692 долл. США (вторник - 1,2591/1,2593).