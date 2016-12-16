Куба предложила Чехии выплатить долги ромом

Речь идет о поставках алкоголя на сумму в $276 млн, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель Министерства финансов Чехии Михал Журовец заявил в четверг, что кубинские власти предложили вернуть Праге накопленный за время работы Совета экономической взаимопомощи долг в $276 млн ромом.

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По словам Журовца, власти Чехии могли бы одобрить сделку в том случае, если хотя бы часть долга будет все же выплачена наличными. Однако в Праге согласны и на частичную оплату долга кубинскими лекарствами, отмечает «Би-би-си».

Как отмечает агентство АР, предложенное Кубой количество рома позволило бы обеспечить Чехию этим напитком более чем на 100 лет. Согласно официальным данным, ежегодно в страну ввозится кубинского рома на $2 млн.

Внешний долг Кубы на конец 2014 года составил порядка $24,7 млрд. Некоторые страны, в том числе Россия, Япония и Мексика, согласились простить задолженность, а государства ЕС согласились на реструктуризацию.