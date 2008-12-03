Меткомбинат им. Ильича сдал в эксплуатацию 9-этажный жилой дом

Сегодня в Мариуполе меткомбинат им. Ильича сдал в эксплуатацию новый 189-квартирный 9-этажный жилой дом, построенный по программе "Жилье в кредит".

По словам руководителя пресс-центра ОАО "ММК им. Ильича" Сергея МАГЕРЫ, "возврат работниками средств предприятию, как и раньше, будет производиться на беспроцентной основе в течении пятнадцати лет". За последние десять лет это уже двенадцатый по счету дом, построенный предприятием в рамках реализации своих социальных программ, - уточнил С.МАГЕРА.

Он также добавил, что на дверях подъездов дома установлены кодовые замки, а все квартиры в доме - улучшенной планировки: с бронированными входными дверями, с пластиковыми окнами и трубами, счетчиками на воду и газ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов. Свою продукцию экспортирует в более чем 50 стран мира.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.