Новая лизинговая програма от «УкрАВТО»: Chery - под 4,99% годовых в гривне

В сети автосалонов корпорации УкрАВТО началось внедрение новой лизинговой программы - «УкрАВТО для людей», по которой можно приобрести автомобиль Chery без привлечения банковских учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УкрАВТО, первыми приобрести автомобили по программе «УкрАВТО для людей» смогут покупатели автомобилей Chery. Благодаря этой программе покупатели автомобилей Chery не будут платить завышенных либо скрытых комиссий и ставок, отмечается в сообщении .

«В условиях, когда большинство банков прекратили кредитование, или кредитуют по баснословным процентам, мы предлагаем покупателям альтернативу – автомобили в лизинг по самым привлекательным на рынке условиям – от 4,99 % годовых в гривне», - комментирует вице-президент корпорации УкрАВТО Вячеслав ПОВРОЗНИК.

Как сообщают в пресс-службе, согласно условиям программы, приобрести автомобиль Chery можно заплатив первый взнос в размере от 30% от полной стоимости. Выплаты по оставшейся сумме проводятся из расчета от 4,99% годовых, в зависимости от размера первоначального взноса. При этом, клиент может быть уверен, что "никаких скрытых комиссий и дополнительных переплат не предусмотрено".

В целом, программа нацелена на то, чтобы сделать автомобили более доступными и упросить сам процесс их покупки.

«Возможно, в дальнейшем лизинговая программа будет распространена и на другие бренды, представленные в сети УкрАВТО. Наша цель – сделать автомобиль доступным для людей, даже в нынешней ситуации», - говорит В.ПОВРОЗНИК.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе "УкрАВТО" – сотрудничество с "Daimler AG", "Chrysler LLC", "General Motors", "Nissan", "Toyota", "Chery" и "АвтоВАЗ".

31,67% акций ЗАО «ЗАЗ» принадлежат корпорации «УкрАВТО» (Киев), управляющей заводом, 22,2% – «Ланкрофт Проджектс Лимитед» (Великобритания), 21,96% – «Редстоун Менеджмент Лимитед» (Великобритания).