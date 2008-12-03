Главное на 3 декабря (вечер)

Во второй половине дня сегодня на слуху были новости приватизации. Кабинет министров одобрил перечень предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году, сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Он не уточнил названия предприятий и номинальную стоимость объектов, объяснив это тем, что документ планируется откорректировать.

Вместе с тем министр отметил, что на сегодняшний день в сфере приватизации существуют определенные риски, связанные с тем, что рыночная цена объектов в условиях мирового кризиса снижается.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании правительство определилось с политикой приватизации на 2009 год. “Определили пути, по которым может проходить приватизация, и мы ждем урегулирования этого вопроса на законодательном уровне”, - добавил он.

Также стало известно, что Кабмин передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда государственного имущества в управление Министерства транспорта и связи. О принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

Также он отметил, что данный объект внесен в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.

Валовые международные резервы НБУ в ноябре увеличились на 2,6% или на 819 млн. долл. - до 32 млрд. 742,68 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за ноябрь составил 16 млрд. 418,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 3 млрд. 398,6 млн. дол. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам ноября составил 4 млрд. 391,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 1 млрд. 24,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 3 млрд. 367,1 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились за прошлый месяц на 196,6 млн. долл. и на 28 ноября 2008 года составили 14 млрд. 78,6 млн. долл.

Кабинет министров Украины предоставил НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерней компании "Укргазвыдобування" рассрочку по уплате налогов до 1 октября 2009 года.

Между тем, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня вернулся в Киев из Москвы, где проводил переговоры с ОАО «Газпром», для проведения дополнительных консультаций.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым признается недостаточно эффективной работа Кабинета Министров Украины, касающаяся организации проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23–27 июля 2008 года. В недельный срок Кабмин должен, в частности, обеспечить доработку и утвердить Генеральный план проведения ремонтных и восстановительных работ помещений и сооружений бюджетных учреждений, объектов жизнеобеспечения населенных пунктов, пострадавших в результате стихийного бедствия, которое произошло в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Сотрудничество Украина – ЕС. Европейская Комиссия намерена выделить 600 млн. евро на реализацию программы “Восточное партнерство”, сообщил глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозеф Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА. Он сказал, что пока не может назвать сумму, которая будет выделена из этих средств Украине, и отметил, что эти средства выделяются на проведение реформ.

Помимо этого, для проведения конференции доноров на реконструкцию ГТС Украина должна выполнить определенные требования, заявила сегодня, представляя предложения Еврокомиссии по поводу Восточного партнерства, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. «Для проведения такой конференции Украина также должна выполнить определенные требования», - сказала она.

Комиссар не уточнила, что имеется в виду, однако отметила, что политикой Восточного партнерства страны Евросоюза хотят обеспечить как энергетическую безопасность стран-восточных партнеров, так и стран ЕС.