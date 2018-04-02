Баланс недели: Ассоциацию с ЕС сняли с "голландского тормоза", Нацбанк продлил ограничения на рынке, "Укрзализниця" отбила атаку хакеров

Руководители Европейского Союза на прошлой неделе наконец разморозили процесс ратификации договора о Зоне свободной торговли с Украиной. Как известно, все застопорилось из-за одной-единственной страны Евросоюза – Нидерландов, большинство жителей которой на референдуме ранее проголосовали против Ассоциации с Украиной.

Лидеры ЕС на саммите пошли на уступки Нидерландам и утвердили дополнительное приложение к Соглашению об ассоциации и Зоне свободной торговли.

Дополнительный документ не нарушил основной текст условий об ассоциации. Однако, в нем четко прописано то, что Соглашение не является предпосылкой для вступления Украины в ЕС или для дополнительной финансовой помощи от членов Евросоюза.

Несмотря на это, президент Украины Петр Порошенко положительно оценил усилия ЕС сохранить торговые условия Соглашения об ассоциации с Украиной, так как они являются важными для экономического сотрудничества.

«Мы ценим усилия лидеров ЕС с целью достижения договоренности относительно решения, которое открывает путь для долгожданного завершения ратификации Европейским Союзом Соглашения об ассоциации. Это был вынужденный шаг, необходимый для достижения нашей общей цели, а именно - сохранения Соглашения об ассоциации с ЕС», - написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить своему парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС решении. После утверждения голландской стороной ассоциации Соглашение между Украиной и Евросоюзом должно заработать в полном объеме.

Правда, Зона свободной торговли де-факто и так успешно работает с 1 января 2016 года. За это время с января по октябрь объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4% – до 10,870 млрд долл. и составил 37,3% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 7,9% – до 13,668 млрд долл. и составил 43,8% в общем объеме импорта.

При этом юридическая ратификация Соглашения будет еще большим стимулом для украинского бизнеса расширять свои торговые отношения с Евросоюзом. Осталось только подождать решения парламента Нидерландов.

МВФ в повестке дня

В связи с отсутствием парламентских заседаний на уходящей неделе, Украина не приблизилась к утверждению главного финансового документа на 2017 год – государственного бюджета. Его принятие важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, Украина достигла хороших результатов для макроэкономической стабилизации. Но нужно еще многое сделать, на что нужна политическая воля руководства страны.

«Мы видим хорошие результаты в виде макроэкономической стабилизации и по фискальной линии, - дипломатично сказал Ваше. - Многое нужно сделать, но мы видим позитивные сдвиги, и нужна политическая воля, чтобы двигаться вперед».

Возможная заморозка отношений Украины и МВФ уже вызывает обеспокоенность у главы Национального банка Валерии Гонтаревой. По ее словам, для поддержания дальнейшей макроэкономической стабильности продолжение сотрудничества с МВФ крайне необходимо. Именно поэтому Гонтарева призывает и правительство, и парламент сделать все возможное, чтобы возобновить программу кредитования Украины уже в начале 2017 года.

«Я хочу вам сказать, чтобы ни у кого не было иллюзий: если мы незамедлительно не возобновим сотрудничество с Международным валютным фондом… на ваших глазах наши резервы начнут таять, как и возможности нашего рынка», - подчеркнула она, добавив, что объем резервов на конец этого года прогнозируется на уровне 15,5 млрд долл.

Транш может обеспечить стабильный курс гривни. Это сможет в будущем поспособствовать смягчению валютных ограничений. Однако сейчас для этого, по словам главы НБУ, предпосылок нет.

Чтобы финансы не пели романсы

На уходящей неделе Национальный банк продолжил деятельность по выведению с рынка неплатежеспособных банков. Следующим на очереди стал «Инвестбанк», который не выполнил норму капитализации в 120 млн грн. По оценкам НБУ, 98% вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. грн.

Кстати, размер гарантированной суммы Нацбанк планирует повысить. Как отмечается в отчете НБУ о финансовой стабильности, из всех стран Европы, за исключением Молдовы, Украина имеет наименьшую сумму гарантирования вкладов. Из-за этого гарантированные депозиты составляют всего 54% от всех вкладов в нашей стране. К примеру, в Хорватии этот показатель составляет 83%, в Румынии - 91%.

«Гарантированную сумму нужно повышать. Однако такое повышение должно проходить по графику, который будет учитывать темпы роста размеров депозитов и экономического восстановления», - сообщили в Нацбанке.

Также в отчете НБУ говорится о том, что в следующем году банковский сектор должен выйти на стабильную прибыль. Это должно произойти на фоне сокращения отчислений в резервы под проблемные активы. Как отметили в НБУ именно качество активов сейчас является главной причиной убыточной деятельности некоторых банков.

В связи с этим, Нацбанк намерен ужесточить отчетность банков. Регулятор предлагает обязать банки раскрывать детальную структуру регулятивного капитала, качество кредитного портфеля, его распределение по периодам просрочки, объем непокрытого кредитного риска.

При этом НБУ сохранил прогноз по инфляции в 2016 году на уровне 12%. Другие данные предоставило Министерство экономического развития и торговли. По подсчетам ведомства, рост цен к концу года будет на уровне 13,1-13,6%. По мнению министерства, прогнозы Нацбанка не сбудутся из-за умеренного роста цен, обусловленного сезонным ростом спроса, незначительным напряжением на валютном рынке и повышением волатильности цен на мировых сырьевых рынках.

В свою очередь международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозировало инфляцию в Украине в 2016 году на уровне 14%. А рост ВВП должен составить 1% при курсе гривни 25,6 грн за доллар к концу года.

Ну а узнать, кто из организаций был прав, нам удастся уже скоро, когда наступит 2017 год.

Хакеры атакуют

После мощных хакерских атак на Министерство финансов и Госказначейство, киберпреступники 15 декабря пытались блокировать информационные системы «Укрзализныци». Эту хакерскую атаку глава железнодорожной компании Войцех Балчун назвал сопротивлением старой системы реформам в ж/д отрасли.

«Эта атака - реакция той системы, которую мы хотим изменить», - сказал он.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что украинские хакеры осуществили атаку на «Укрзализныцю» по заказу неустановленного лица из России. Это еще раз подтверждает, что, во-первых, многие чиновники времен Януковича скрываются «за поребриком», во-вторых, противодействие старой системы может свидетельствовать о хорошем качестве реформ.

Уже в пятницу, 16 декабря, сайт «Укрзализныци» работал и хакерская атака была успешно отбита. Несмотря на то, что работникам пришлось больше работать с бумажными документами из-за остановки ИТ-систем, атака киберпреступников не оказала влияния на движения поездов.

Газовые перспективы

Отчитался о своей работе крупнейший энергохолдинг страны - «Нафтогаз Украины». Впервые, за последние десять лет, холдинг планирует получить чистую прибыль в размере 21 млрд грн. Также компания намерена перечислить рекордные 60 млрд грн в бюджет в виде налогов и сборов, что составляет около 10% плановых поступлений в бюджет в 2016 году. Данная сумма с лихвой перекрывает бюджетные расходы на все субсидии по оплате услуг ЖКХ.

Как отметил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, достичь этого удалось благодаря реформе рынка газа, эффективному корпоративному управлению и борьбе с коррупцией.

Прибыльную работу холдинга также обеспечила диверсификация поставок газа с Европы и отсутствие закупок газа по невыгодным для нас условиям из России. Как отметили в «Нафтогазе», экономия от поставок газа европейскими компаниями с 2014 года составила около 400 млн долл.

«Эта цифра была рассчитана при сравнении (европейских цен - УНИАН) с наименьшей ценой со всеми скидками, которые нам предлагал «Газпром». Поэтому это, фактически, минимальная цифра», - отметил Коболев, добавив, что до конца февраля 2017 года «Нафтогаз» не планирует закупать газ у России.

К тому же, весной Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаза» с «Газпромом» о контрактах на куплю-продажу газа и на его транзит. На текущий момент сумма претензий украинской стороны составляет 28,3 млрд долл. Сумма претензий «Газпрома» к Украине - 31,759 млрд долл.

В случае победы мы сможем получить газ по более низкой цене и дополнительные поступления за услуги транзита российского газа в Европу, которые «Нафтогаз» оценил в размере 20 млрд долл. до 2020 года.

Снизить финансовые результаты «Нафтогаза» может огромный долг крупного химического предприятия Одесского припортового завода. По прогнозам энергохолдинга, обязательства предприятия к концу года составят 1,5 млрд грн. Так как завод приватизировать не удалось, то долг предприятия снова ляжет на плечи государства, а не на нового инвестора.

Коболев отметил, что «Нафтогаз» ведет переговоры с заводом и ведомством, которое им управляет – Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ), о механизме проведения расчетов за поставленный газ. Голубое топливо на ОПЗ подается по решению Кабмина, срок действия которого заканчивается 31 декабря.

Кроме того, Коболев сообщил, что идея передачи ОПЗ после провала его приватизации в управление «Нафтогаза» экономически нецелесообразна.

«Это не имеет экономического смысла. Если цель этой идеи – дальнейшее бесплатное использование газа нашей группы, то ответ – нет, мы категорически против», - сказал он, добавив, что такие консультации стоит проводить после утверждения графика погашения долга заводом.

ФГИ призвали к отчету

К Фонду госимущества претензии есть не только у «Нафтогаза», но и у Кабинета министров. На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман в связи с провалом большой приватизации в 2016 году предложил провести комплексную проверку деятельности ФГИУ.

«Я предлагаю отложить все решения по Фонду госимущества, пока не получим публичный отчет о его деятельности. Я думаю, что мы должны создать серьезную группу, которая полностью перепроверит: как, каким имуществом и насколько эффективно управляет Фонд государственного имущества», - сказал премьер, пообещав найти необходимые средства для аудита ведомства.

Ответственным за проверку фонда был назначен первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Он должен будет до конца года вынести на Кабмин вопрос о механизме привлечения и финансировании аудиторской компании.

В свою очередь глава Фонда госимущества Игорь Билоус бросил вызов премьера, заявил на своей странице в Facebook, что готов отчитаться перед правительством на следующей неделе как о проблемах работы ведомства, так и о достижениях, которых, как он сам оценивает, немало.

Виталий Чуйко