Реформы в Украине движутся в правильном направлении, но следует их ускорить – глава группы советников Кабмина

Реформы в Украине движутся в правильном направлении, однако их следует ускорить, сказал в ходе встречи в правительстве сопредседатель Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош.

"Макроэкономическая стабильность достигнута, но есть сферы, где усилия недостаточны", – сказал Миклош.

Он отметил, что наиболее показательной в сфере изменений является проводимая правительством дерегуляция. По мнению Миклоша, здесь власти действуют в соответствии с программами реформ, утвержденными ключевыми кредиторами, в первую очередь Международным валютным фондом.

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"Но есть примеры, когда решения принимаются даже быстрее планов, утвержденных МВФ. Хороший пример – рыночная цена на газ", – подчеркнул Миклош.

Вместе с тем, наиболее проблемной сферой, по мнению Миклоша, является приватизация.

"Здесь нет прогресса", – отметил глава группы советников.

Как сообщал УНИАН, правительство называет 2017 год годом экономического роста и продолжения начатых в текущем году реформ в сфере дерегуляции, децентрализации, повышения энергетической независимости, борьбы с коррупцией, установления справедливых условий функционирования рынка лекарств, строительства дорог.