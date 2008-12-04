Состоится пуск 1-го гидроагрегата Днестровской ГАЭС мощностью 324 мВТ в режиме синхронного компрессора. Примет участие Юлия Тимошенко.

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Пройдет Всеукраинское совещание «Доступность архитектурной и транспортной инфраструктуры для граждан с инвалидностью».

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Состоится пресс-конференция на тему: «Экономический кризис глазами украинцев» результаты трех волн всеукраинского телефонного опроса «Пульс кризиса» (октябрь-ноябрь-декабрь). Организатор - Институт Горшенина. Участники: Кость Бондаренко, директор Института Горшенина; Марина Ткаченко, руководитель проекта «Call-центр» Института Горшенина, эксперт в отрасли социального проектирования; Владимир Застава - эксперт Института Горшенина.

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Будет проведена пресс-конференция на тему: «Влияние экономического кризиса на отечественных производителей яиц: внутренние и внешние угрозы отрасли» при участии ген.директора Ассоциации птицеводческих предприятий «Птахопром України» Владимира Фролова и представителей крупнейших отечественных птицефабрик. Будут рассматриваться проблемы птицеводческой отрасли Украины в условиях экономического кризиса, причины неудовлетворительного состояния предприятий, реальная ситуация, сложившаяся на птицефабриках, прогноз для отрасли и потребителей, возможные пути выхода из кризиса.

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Ведущие фондовые биржи проведут круглый стол относительно создания единой СРО брокеров-дилеров.

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Відбудеться прес-конференція в Київраді з питань забезпечення взаєморозрахунків підприємств АК «Київенерго» та ВАТ «Київводоканал». Учасники заходу: перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, голова правління ЗАТ «Київенергохолдинг» Юрій Бондар, голова правління - генеральний директор ВАТ «Київводоканал» Ярослав Філатов, голова правління АК «Київенерго» Едуард Соколовський.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда проведет круглый стол на тему: «О законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «Об организациях работодателей». Вход по карточкам аккредитации.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “В Украине появилась первая антиколлекторная компания “Ваша надежда”, которая защитит права заемщика”, во время которой будет презентована первая в Украине юридическо-охранная антиколлекторная компания “Ваша надежда” и ВОО “Ваша надежда”. Речь пойдет: об оптимальных путях решения проблем, связанных с возвращением кредитов; о защите прав заемщиков, страдающих от кризиса, перед финансовыми учреждениями; будет предоставлена юридическая оценка ситуации и приведены реальные примеры действий. Участники: основатель юридическо-охраннной антиколлекторной компании “Ваша надежда” Федор Олексюк, председатель координационного совета по созданию Всеукраинской правозащитной общественной организации “Ваша Надежда” Олег Грешко; топ-менеджер Денис Мисечко, пострадавшие от действий кредитного союза и банков: Любовь Рыбчук, Ольга Лепкалюк, Орест Кулешир, Светлана Кулешир (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон:8-095-632-66-54.

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Состоится совместный брифинг председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины Елены Миколайчук и председателя Консультативного Совета по реакторной безопасности при Госатомрегулирования Николая Штейнберга. Будут подведены итоги второго заседания Консультативного Совета по реакторной безопасности при Государственном комитете ядерного регулированию Украины. Нужна аккредитация.

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Состоятся ЕвроДебаты Европейской Бизнес Ассоциации на тему: «Ценовое регулирование на рынке лекарственных средств: кто в выигрыше”. Приглашены: Игорь Яковенко, зам.министра здравоохранения Украины; Михаил Ефремов, государственный эксперт аппарата СНБОУ; Максим Глущенко, начальник Государственной инспекций по контролю за ценами в г.Киеве Минэкономики; Виктор Корж, народный депутат Украины, Комитет ВРУ по вопросам здравоохранения; Михаил Пасичник, президент ВОО «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» и др. Нужна аккредитация.