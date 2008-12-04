Водоканал и теплокоммунэнерго Северодонецка отдадут в концессию

Сессия Северодонецкого городского совета вчера приняла решение объявить конкурсы на передачу в концессию имущественных комплексов КП «Северодонецкводоканал" и "Северодонецктеплокоммунэнерго".

Как сообщила УНИАН пресс-служба горсовета, по условиям конкурса концессионер «Северодонецкводоканала» должен на протяжении 6 лет вложить 6 млн. гривень инвестиций. Победитель конкурса сразу должен перечислить в бюджет города 5 млн. грн., а затем ежеквартально перечислять сюда же концессионные платежи в виде определенного процента от стоимости основных фондов.

Согласно решению горсовета, инвестиционные расходы концессионер должен возместить за счет прибыли не позже 2010 года.

По мнению специалистов, выполнение данных условий возможно лишь при условии повышения тарифов, которые будет определять сам концессионер, с учетом всех своих расходов.

За право взять в концессию предприятие "Северодонецктеплокоммунэнерго" инвестор должен будет сразу оплатить в городской бюджет 10 млн. грн. Плюс ежегодные концессионные платежи. Концессионер должен вложить в предприятие 7,4 млн. грн. инвестиций, из низ в первый год - 2,4 млн. грн.