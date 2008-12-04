Президенты Украины и Таджикистана беседуют «с глазу на глаз»

В Киеве началась встреча президентов Украины Виктора ЮЩЕНКО и Таджикистана Эмомали РАХМОНА в формате «с глазу на глаз».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в начале встречи В.ЮЩЕНКО приветствовал своего таджикского коллегу. «Я очень рад от имени Украины приветствовать Вас и поблагодарить за этот визит», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава Украинского государства положительно оценил развитие двусторонних экономических отношений, особенно в энергетической сфере, которая является традиционной для сотрудничества двух стран. «Мы готовы продолжать наше сотрудничество, развивать его», – отметил Президент Украины.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что показатели взаимной торговли «демонстрируют, что у нас есть колоссальный потенциал» для экономического сотрудничества. Он заверил, что Украина – «открытый партнер» для Таджикистана и готова к обсуждению всех аспектов сотрудничества.

Президент Украины также сообщил, что во время встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы Украинского государства в Республику Таджикистан в марте текущего года, и ход выполнения подписанного во время мартовского визита Плана действий Украина – Таджикистан на 2008 –2009 годы.

С украинской стороны во встрече принимает участие заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, 3–5 декабря Президент Таджикистана находится в Украине с государственным визитом.