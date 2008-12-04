Главное на 4 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня в сфере международных отношений. В Киеве состоялась встреча президентов Украины Виктора Ющенко и Таджикистана Эмомали Рахмона. В.Ющенко положительно оценил развитие двусторонних экономических отношений, особенно в энергетической сфере. Он заверил, что Украина – «открытый партнер» для Таджикистана и готова к обсуждению всех аспектов сотрудничества. По итогам переговоров Украина и Таджикистан подписали ряд двусторонних соглашений. В частности, были утверждены мероприятия Межгосударственной программы двустороннего экономического сотрудничества на 2003-2012 годы. Кроме того, было подписано соглашение между МинАП и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан о сотрудничестве в АПК. Были подписаны соглашения и о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

Новости в энергетической сфере. Днестровская ГАЭС останется в государственной собственности и будет казенным предприятием, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе торжественных мероприятий, посвященных монтажу гидроагрегата и наполнению водой котлована первой очереди станции. Премьер пообещала, что финансирование строительство объекта правительством будет осуществлено в 2008 году полностью - в объеме 700 млн. грн. По ее словам, Днестровская ГАЭС станет единственным и уникальным объектом такого рода в Европе и СНГ.

Стоит отметить, Министерство топлива и энергетики Украины присвоило премьер-министру Ю.Тимошенко звание Почетный энергетик Украины.

Еще одна новость в сфере ТЭК от восточного соседа. Премьер-министр РФ сегодня в прямом теле- и радиоэфире заявил, что Россия сократит подачу газа в Европу, если Украина будет его несанкционированно отбирать. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, В.Путин отметил: «Мы надеемся на взаимопонимание с нашими (украинскими) партнерами… Мы исходим из того, что у нас не будет никаких проблем с транзитом наших энергоресурсов основным потребителям в западную Европу. Такие договоренности с Украиной были достигнуты еще в прошлые годы, и я надеюсь, что они будут эти договоренности исправно выполнять. Но если наши партнеры не будут выполнять эти договоренности или, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу… А что нам делать, куда нам деваться?». По его словам, РФ намерена проинформировать об этом партнеров в Европе.

Он также отметил, что долг Украины за газ уже превысил 2,5 млрд. долларов. И подчеркнул, что с украинскими партнерами идет сложный диалог. По его словам, украинские партнеры просят оставить цену на газ в 2009 году, как в текущем, но «как мы можем оставить цены текущего года, если наши украинские партнеры до сих пор получают тот же газ почти в два раза дешевле, чем в Европе». В.Путин напомнил, что между странами есть договоренности о переходе на рыночные цены, и добавил, что переход на рыночные цены должен быть «мягким».

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь. По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария). Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.

Хроника валютного рынка. Коммерческие банки сегодня предлагают купить доллар США в среднем по цене 7,15 грн., продают - за 7,50 грн., евро в среднем банки предлагают купить за 9,15 грн., продают - за 9,45 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США - 7,10/7,45 грн., евро - 9,00/,9,40 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 7,10/7,60 грн., евро - 8,90/9,70 грн.;

«Уксоцбанк»: доллар США - 7,34/7,49 грн., евро - 9,27/9,45 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США - 7,25/7,65 грн., евро - 9,20/9,70 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США - 7,23/7,50 грн., евро - 9,18/9,30 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США - 7,25/7,46 грн., евро - 9,1517/9,40 грн.

Напомним, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке. Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.

Между тем, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись снижением котировок - 7,3350/7,4650 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту упали до 0,2550/0,2630 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз - 9,2810/9,4515 грн.,

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились - 1,2656/1,2658 долл. США (среда - 1,2690/1,2692).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения 7,3700 грн.

В первой половине сегодняшнего дня есть новость для металлургов. Производство стали в Украине в 2009 году упадет до 31-33 млн. тонн с 37 млн. тонн в этом году. Такой прогноз содержится в ежегодном отчете «Баланс рынка и цены на сталь в мире в 2009 г.», подготовленном Государственным предприятием «Укрпромвнешэкспертиза».

Также в своем отчете ГП «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует падение мирового производства стали на 8-9% – с 1337 млн. тонн в 2008 году до 1225 млн. тонн в 2009 году. Во многом причиной такой динамики станет сокращение производства в крупных металлопотребляющих отраслях – строительстве, автомобилестроении, тяжелом машиностроении и т.д. При этом в наиболее выигрышном положении окажутся те производители, которые имеют в портфелях долгосрочные контракты и способны конкурировать по себестоимости.

Понижающие тренды будут наблюдаться и на сырьевых рынках, что сократит в будущем году себестоимость производства стали. Так, в 2009 г. цены на железорудное сырье снизятся на 25%, а на коксующийся уголь – до 50%. «Весь следующий год цены на рынке стали будет диктовать покупатель», – отметил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

Новость в АПК. Президент Виктор Ющенко заявляет, что правительство должно безотлагательно урегулировать ряд актуальных вопросов в аграрном секторе экономики.

Важнейшие из них следующие: значительное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, недостаточное финансирование Аграрного фонда, вызовы, связанные с необходимостью экспортировать рекордные объемы зерна и масличных культур, отсутствие положительных сдвигов в животноводстве, поголовье скота в Украине продолжает сокращаться, угроза ухудшения условий кредитования аграриев, необходимость учета в полном объеме потребностей аграрного сектора в финансовых ресурсах при проработке проекта госбюджета на 2009 год.

Есть новость и в строительной сфере. При Министерстве регионального развития и строительства Украины создан Совет главных архитекторов АР Крым, областей, городов Украины, говорится в приказе ведомства №535 от 25 ноября т.г.

Как отмечается в документе, совет создается с целью усиления координации работы по формированию и реализации основных направлений государственной региональной политики в сфере градостроительства, строительства и архитектуры, подготовки предложений по усовершенствованию нормативной базы.

Новость в фармацевтическом секторе. Президент поручил премьеру заключить меморандум с фармацевтами о стабилизации в сфере производства и обращения лекарств.

Про словам первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра Шлапака, неэффективная политика правительства усилила негативное влияние финансово-экономического кризиса на фармацевтическую отрасль.

По его мнению, последние решения Кабмина направлены фактически на уничтожение фармацевтического рынка страны, банкротство большинства предприятий и монополизацию. Эти действия уже привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, уменьшению доли доступных по цене медицинских препаратов и сокращению внутреннего производства. В частности, если в 2007 году удельный вес отечественных лекарств на рынке Украины составлял около 24%, то за первое полугодие 2008 года сократился до 22%.

С целью недопущения фатальных последствий для фармацевтической промышленности Президент Украины и остановил действие ряда постановлений правительства о регуляции фармацевтической отрасли с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента.

Напомним, в октябре в Украине стремительно подорожали лекарства, в среднем на 70-90% . В связи с этим В.Ющенко 17 октября призвал правительство ответственно отнестись к ситуации на рынке лекарств и немедленно принять все меры, которые бы остановили рост цен. Как подчеркнул тогда Президент, Кабинет министров имеет все рычаги для того, чтобы повлиять на ситуацию.

В тот же день Кабмин постановлением № 955 ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил границу в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения за бюджетные средства.

Новость для киевлян. В следующий вторник, 9 декабря, в Киеве планируют провести общественные слушания по вопросу новых тарифов на квартплату. На сегодня мэрия разработала тарифы, согласно с которыми квартплата минимально возрастет в 1,5 раза, максимально – в 5,1 раза, пишет газета «Сегодня» (№275) от 4 декабря со ссылкой на начальника Главного управления ценовой политики Василия Яструбинского.

Комментируя информацию для киевлян, размещенную на сайте Киевской городской государственной администрации относительно предлагаемых для введения в городе новых тарифов, он отметил: «Цифры не окончательные. Они обнародованы для обсуждения. Во вторник 9-го декабря проведут гражданские слушанья по этому вопросу». Чиновник объяснил, что квартплата вычисляется по сложной формуле.

В мэрии сообщили, что согласно наработанной схеме, в отдельных домах плата за жилье вырастет на 50 коп, а в некоторых - на 7,50 грн. (сейчас все платят одинаково и средний тариф составляет около 1,3 грн. за 1 кв. м). В горадминистрации рассказали, что больше всего заплатят жители дома № 59 на улице Жилянской, там тариф составит 9,69 гривень.

Газета приводит расчеты по размеру квартплаты, согласно новым тарифам по группам самых типичных домов Киева. Например, жильцы «сталинки» будут платить, исходя из тарифа 2,49 грн. за кв. м. и их плата в месяц за среднюю двухкомнатную квартиру (48 кв. метров) составит 119,52 грн.; жильцы «хрущевки» за квартиру такой же площади в месяц будут платить 163,2 грн. с учетом тарифа 3,4 грн. за кв. м; в домах спецпроекта – 314,4 грн., исходя из тариф 6,55 грн; КТУ –239,04 грн. при тарифе 4,98 грн; «гостинки» - 192 грн. при тарифе 4 грн.; домов 464 серии – 190,56 грн. при тарифе 3,97 грн.; БПС – 179,04 при тарифе 3,73 грн.; «свечки» - 168 грн. при тарифе 3,5 грн; «чешки» - 166,08 грн. при тарифе 3,46 грн.; домов дореволюционной постройки – 150,72 грн. при тарифе 3,14 грн. и АППС – 135,6 грн. при тарифе 2,82 грн. за 1 кв. м.

Напоследок о политике. 9 декабря состоится спецзаседание Верховной Рады, на которое будут приглашены Президент и премьер-министр. Как отметил первый заместитель председателя ВР Александр Лавринович, на соответствующем спецзаседании будет рассмотрена политико-экономическая ситуация в государстве.

Сегодняшнее пленарное заседание ВР в первой половине дня было закрыто, но на следующей неделе народные депутаты будут работать в пленарном режиме.