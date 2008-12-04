Ющенко надеется на сотрудничество Украины и Таджикистана в энергетике

Президент Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украина и в дальнейшем будет оставаться уникальным партнером Таджикистана в сферах энергетики и машиностроения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня в Киеве на украинско-таджикских переговорах под председательством президентов.

В частности, говоря об экономических отношениях, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что особый интерес для Украины представляет энергетическое сотрудничество. «Нашим особым интересом в сфере экономических отношений является развитие и реализация проектов энергетической инфраструктуры. Здесь у нас есть прекрасная история, хорошие традиции», - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина рассматривает отношения с Таджикистаном как особые, и подтверждает, что динамика развития как политических, так и экономических отношений является высокой и способствует реализации потенциальных возможностей двустороннего сотрудничества.

«Нашу базу отношений необходимо развивать. Поэтому мы считаем, что План действий Украина - Таджикистан на текущий и следующий годы является основным документом, моделирующим наши отношения», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также сообщил, что в первом квартале следующего года в Душанбе состоится заседание общей комиссии по вопросам экономического сотрудничества и бизнес-форум.

В переговорах с украинской стороны принимают участие первый заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.