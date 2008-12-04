Фонд Ахметова передал Институту фтизиатрии медоборудование

Сегодня Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал киевскому Институту фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского медицинское оборудование, приобретенное для детского противотуберкулезного отделения. Стоимость оборудования - 1,2 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В детское противотуберкулезное отделение Института им. Яновского Фонд передал детские фибробронхоскопы, анализатор культур крови и микобактерий и оборудование для лабораторной диагностики.

Ежегодно в этом отделении проходят лечение в стационаре около 300 детей, а диагностируют не менее 2000 детей со всех регионов Украины. Всего, согласно статистике Института им. Яновского, в Украине 2500 детей, больных туберкулезом и 186 тысяч детей с латентной формой туберкулеза, указывается в пресс-релизе.

Акция проводилась Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «Остановим туберкулез», направленного на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине.