Путин: Надо на 50% снизить привлечение работников из-за рубежа

Премьер-министр России Владимир ПУТИН предлагает с учетом сложной ситуации на рынке труда России сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 50%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН заявил в прямом теле- и радиоэфире, отвечая на вопросы россиян.

В.ПУТИН напомнил, что квоты на мигрантов формируются на региональном уровне, в том числе и московскими властями, и потом направляются в федеральные службы. По его словам, сейчас количественная заявка сформирована (около 3 млн. человек), но на самом деле число мигрантов, которые работают и находятся в России, намного больше. «По нашим подсчетам, это свыше 10 млн. человек», - сказал он.

«Хотя многие руководители предприятий ссылаются на то, что при отказе в принятии на работу иностранной рабочей силы…, граждан РФ на освобождаемые иностранцами места все равно не найти, имея ввиду непростую ситуацию на рынке труда, мы еще эти квоты не утвердили. Полагаю обоснованным сократить эти заявки как минимум на 50%», - заявил В.ПУТИН.

В ходе телемоста В.ПУТИН сообщил также, что в России число лиц, зарегистрированных на бирже труда, возрастет, и на это надо реагировать. При этом он пообещал не допустить массовой безработицы.

По подсчетам экспертов, в условиях мирового экономического кризиса число людей, оставшихся без работы в России, может составить около 2 млн.