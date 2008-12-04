Рост доходов предприятий связи уменьшается

Доходы отрасли связи в 2008 году показывают тенденцию снижения темпов роста. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсвязи со ссылкой на слова заместителя министра транспорта и связи - директора Госсвязи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

«Темпы прироста доходов от услуг связи несколько замедляются», - сообщил он.

Так, темпы роста доходов отрасли связи за 10 месяцев 2008 года составили 17,6%, в то время как по итогам работы в течение января-сентября 2008 г. этот показатель составлял 18,1%, в первом полугодии 2008 года - 19,7%, а в первом квартале – 21%.

«Это обусловлено окончательным насыщением рынка подвижной (мобильного) связи, которая растет преимущественно за счет дополнительных услуг и широкого распространения условно бесплатных звонков внутри этих сетей», - отметил он.

По данным Госсвязи, по итогам 10 месяцев текущего года операторами связи всех форм собственности получено от услуг связи 38,2 млрд. грн. доходов - на 17,6% больше, чем в прошлом году. Из них доходы от предоставления услуг населению составили 15,2 млрд. грн. (40% общего объема доходов по отрасли). Доходы от компьютерной связи выросли на 47,4% (из них от услуг предоставления доступа к Интернет - на 51%), от услуг почтовой связи - на 43,7%, от услуг спутниковой связи – на 36,4%, от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи – на 29,5% (из них от услуг кабельного телевидения – на 35,5%), от услуг мобильной связи – на 21,2%. Однако сохраняется тенденция уменьшения доходов от фиксированной телефонной связи (-1,9%), в частности международной телефонной связи (-4,3%).

Как и раньше, рынок услуг связи формируют 4 вида услуг: подвижной (мобильной) связи – 64,6% от всего объема доходов отрасли, фиксированной телефонной связи – 20,7%, почтовой, специальной, фельдсвязи и курьерской деятельности – 5,4% и компьютерной связи – 5%.

Операторами телекоммуникаций предоставлено услуг подвижной (мобильной) связи на 24,6 млрд. грн. Объем доходов от предоставления услуг фиксированной телефонной связи составил почти 7,9 млрд. грн., или 98,1% от уровня аналогичного периода прошлого года. Стойкую тенденцию к росту имеют доходы от услуг почтовой, специальной, фельдсвязи и курьерской деятельности: за 10 месяцев 2008 года они составили свыше 2 млрд. грн., что на 42,2% больше, чем в прошлом году.

Объем доходов от предоставления услуг компьютерной связи также ощутимо увеличивает свою долю на рынке – за 10 месяцев они составили свыше 1,9 млрд. грн. - на 47,4% больше прошлогоднего периода.

За январь-октябрь 2008 года предприятиями основной деятельности, которые входят в сферу управления Минтранссвязи, обеспечено почти 1,8 млрд. грн. доходов от услуг почтовой связи, что на 36,1% превышает объем аналогичного периода прошлого года.

В бюджет и Пенсионный фонд уплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей на общую сумму около 6,7 млрд. грн. - на 14,2% больше, чем в прошлом году. Предприятиями, которые входят в сферу управления Минтранссвязи, уплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей в сумме 737,8 млн. грн., что на 41,2% больше показателя января-октября 2007 года.

Среднемесячная заработная плата штатных работников на предприятиях основной деятельности, которые входят в сферу управления Минтранссвязи, выросла по сравнению с январем-октябрем 2007 года на 38%, а по научно-исследовательским учреждениям и организациям связи - на 35%.