В Днепропетровске бензин подешевел на 15 копеек

В Днепропетровске с 3 декабря розничные цены на все марки горючего снизились на 15 копеек за 1 литр.

Как передает корреспондент УНИАН, на АЗС областного центра сегодня дизельное топливо реализуется по цене 5 грн./1 литр против 5,15 грн./1 литр.

Бензин марки А-92 продается по 4,15 грн /1 литр вместо 4,3 грн. /1 литр.

Цена бензина марки А-95 снизилась с 4,55 грн. /1 литр до 4,4 грн./1 литр.

Стоимость бензина марки А-80 снижена с 3,9 грн. /1 литр до 3, 75 грн./1 литр.

Бензин марки А-80 часть АЗС не продает.

В Днепропетровске насчитывается более ста АЗС.