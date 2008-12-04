Nokia прогнозирует падение продаж мобильников

Nokia, крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, прогнозирует падение продаж мобильных телефонов в целом по отрасли примерно на 5% в 2009 году, сообщает РИА Новости.

Также компания снизила прогноз по продажам отрасли на четвертый квартал текущего года, который ранее составлял 330 млн. телефонов. Это, в свою очередь, может повлиять на ранее озвученную цифру по продажам в 1,24 млрд. телефонов за 2008 год.

Nokia прогнозирует, что в 2009 году рынок сотовых телефонов продолжит испытывать негативное влияние от снижения потребительского спроса. Количество абонентов сотовой связи превысит четыре миллиарда человек в первом квартале 2009 года, говорится в материалах компании.