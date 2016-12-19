Главу МВФ признали виновной в халатности

Главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признали виновной в халатности во времена ее пребывания на посту министра финансов Франции, сообщает Deutsche Welle.

"Приговор правительства прозвучал в понедельник, 19 декабря. Согласно приговору, Лагард совершила служебную халатность в деле бизнесмена Бернарда Тапи, который судился с банком Credit Lyonnais. Лагард, управляя 2008 года министерством финансов, отправила это дело в третейский суд, а потом не оспорила его решение. Согласно тогдашнему решению третейского судьи, бизнесмену Бернарду Тапи государственный счет возместили свыше 400 миллионов евро", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за нынешним решением суда, служебная халатность Лагард привела к нецелевым растратам государственных средств. Вместе с тем, несмотря на признание Лагард виновной, суд не объявил ей никакого наказания или штрафа. Сама руководительница Фонда покинула Францию еще до объявления приговора, о чем агентству Reuters сообщили адвокаты.

По данным издания, которое ссылается на информацию из самого МВФ, у Фонда нет никаких предписаний, которые предусматривали бы немедленную отставку Лагард в случае признания ее вины французским судом.