Украина рассчитывает на "большую и системную работу" с европейскими партнерами в 2017 году - Гройсман

Украина рассчитывает на усиление взаимодействия с европейскими партнерами по целому ряду направлений, включая энергетику, инфраструктуру, торговли, сельское хозяйство и юстицию.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Внимательно следил за ходом заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое сегодня состоялось в Брюсселе. Мы довольны практическими результатами этого заседания. Отдельно хочу отметить, что Совет ассоциации высказался за необходимость продолжения как политического взаимодействия, так и сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, торговли, сельского хозяйства, юстиции и внутренних дел. А это значит, что в 2017 году нас ожидает большая и системная работа с нашими европейскими партнерами", - отметил Гройсман.

По мнению главы правительства, важны также и документы, подписанные сегодня в Брюсселе.

"Особенно отмечаю подписание ряда важных соглашений с Европейской Комиссией, в частности, предоставление Украине безвозвратной финансовой помощи в размере 104 миллиона евро на поддержку реформы системы государственного управления, - отметил премьер-министр. - А заключенные сегодня с Европейским инвестиционным банком четыре соглашения дают возможность привлечь 620 миллионов евро кредитных ресурсов на модернизацию украинской железной дороги и аграрной логистической инфраструктуры, улучшение энергоэффективности отдельных украинских высших учебных заведений, а также на финансово-банковскую поддержку малых и средних предприятий в стране".

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Ранее премьер-министр Гройсман провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого стороны обсудили несколько важных вопросов, включая повестку реформ, введение безвизового режима для украинских граждан, а также дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Гройсман планировал лично посетить Брюссель 19 декабря и принять участие не только в заседании Совета Ассоциации, но также в ряде деловых встреч. Однако накануне, 18 декабря, состоялось внеочередное заседание правительства, в ходе которого было принято решение о национализации крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк". В этой связи глава правительства принял решение остаться в Киеве. Правительственную делегацию на переговорах в Брюсселе возглавил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.