Главное на 4 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается финансового сектора. Президент Украины Виктор Ющенко заявляет о предпосылках стабилизации ситуации на валютном рынке страны. “Нам необходим разговор касательно валютного курса, хотя все выглядит так, что здесь уже ответ близок”, – сказал он.

Напомним, как сообщалось со ссылкой на главу НБУ В.Стельмаха, вчера объем валютных интервенций Национального банка путем проведения аукциона составил 40 млн. долларов.

Со своей стороны руководитель миссии Международного валютного фонда Джейла Пазарбазиолу заявила, что Международный валютный фонд оптимистически оценивает процессы, которые проходят в экономике Украины.

“Взгляд на развитие ситуации очень оптимистичен. Политика, которая проводится и Национальным банком, и экономическим блоком правительства, согласуется с параметрами нашего меморандума и развивается в нужном направлении”, - сказала она, добавив, что экономика Украины сейчас проходит период большой коррекции и приспособления к текущей ситуации.

В этой связи хроника валютного рынка. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,3350/7,4650 грн., к 12:00 цены выросли до 7,4600/7,5050 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,5100/7,5500 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2550/0,2630 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2580/0,2640 грн. К закрытию торгов цены достигли значений 0,2600/0,2650 грн. В России курс доллар-рубль повысился до 27,9808 (+0,0388) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2656/1,2658 долл. США, а к 16:00 упали до 1,2613/1,2615 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,2810/9,4515 грн., к 12:00 цены вслед за долларом ушли вверх – 9,3990/9,4615 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня достигли уровня 9,4700/9,5265 грн.

Новости для ТЭК. Украина и Таджикистан договорились о поставках украинского гидротехнического оборудования на гидроэлектростанции Таджикистана, сообщил Президент Украины Виктор Ющенко на совместной пресс-конференции с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном после завершения переговоров в Киеве.

В.Ющенко отметил, что Украина заинтересована в реконструкции и поставках новых турбин, а также другого оборудования на десятки гидро- и электростанций Таджикистана. В том числе Украина заинтересована в перестройке Рогунской ГЭС, на которой уже работают 2 украинские турбины, а еще 6 Украина готова поставить в Таджикистан.

Напомним, завтра Э.Рахмон планирует посетить Харьков и ознакомиться с работой ОАО «Турбоатом», которое является перспективным поставщиком гидротехнического оборудования для ГЭС в Таджикистане.

Еще одна новость в энергетической сфере. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) прогнозирует сохранение в первом квартале 2009 года тарифа НАЭК “Энергоатом” на уровне, установленном для декабря (13,46 коп. за кВт/ч).

Как отметил начальник управления генерации НКРЭ Василий Волошенюк, тариф компании может быть пересмотрен в сторону увеличения в случае дальнейшего ослабления гривни по отношению к доллару, поскольку в расчетах тарифа будут учитываться объемы расчетов предприятия по контрактам закупки свежего ядерного топлива, а также вывоза отработанного топлива в Российскую Федерацию.

В ноябре НКРЭ снизила тариф НАЭК “Энергоатом” на декабрь на 5,7% - до 13,46 коп. за кВт/ч. По данным компании, снижение тарифа при прогнозируемых объемах выработки приведет к недополучению НАЭК товарной продукции на 68,3 млн. грн., а на фоне диспетчерских ограничений эта сумма может вырасти до более 150 млн. грн.

Отметим, с начала октября т.г. официальный курс гривни девальвировал почти на 52% - до 7,3819 грн. за 1 долл. США.

И еще для ТЭК. Во исполнение поручения НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации (облгазам) срочно начать процедуру отключения от газоснабжения 87 предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), у которых отсутствуют закупленные объемы природного газа на декабрь 2008 г. Данное решение принято также из-за значительной задолженности перед ДК «Газ Украины» этих теплоснабжающих предприятий, накопленной с начала отопительного сезона 2008-09 гг. (с 01.10.08).

В перечне теплоснабжающих предприятий, у которых отсутствуют лимиты газа на декабрь 2008 г. и которые подлежат отключению - «Харьковские тепловые сети» (задолженность с 01.10.2008 г. - 81,5 млн. грн., уровень расчетов - 27%), Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (43,1 млн. грн., 14%), «Донецктеплокоммунэнерго» (39 млн. грн., 16%), «Криворожтеплосеть» (32,1 млн. грн., 0%), «Днепропетровские городские тепловые сети» (25,7 млн. грн., 20%), «Львовтеплоэнерго» (21,3 млн. грн., 37%), «Харьковская ТЭЦ-3» (17,5 млн. грн., 11%), «Херсонская ТЭЦ» (7,5 млн. грн., 20%), «Винницкие тепловые сети» (5,8 млн. грн., 14%), « Херсонтеплоэнерго» (4,3 млн. грн., 20%), «Лисичансктеплосеть» (4,2 млн. грн.. 3%), Мелитопольское ОПТС (3,4 млн. грн., 28%), «Северодонецктеплокоммунэнерго» (3,2 млн. грн., 8%), «Бориспольтеплосеть» (2,7 млн. грн., 14%), «Теплокоммунэнерго» (г. Антрацит, 2,5 млн. грн., 14%), ООО СП «Правекс-Брок» (г. Ахтырка, 2,2 млн. грн.. 0%), «Васильковтеплосеть» (1,7 млн. грн., 0%), «Мукачевтепло» (1,2 млн. грн., 5%), «Глуховский тепловой район» (1,2 млн. грн., 22%), а также ряд других предприятий ТКЭ.

Общая задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ, по состоянию на 3 декабря т.г., составляет 833,5 млн. грн. (уровень расчетов - 33%).

Есть сообщение по «газовому» вопросу. Еврокомиссия надеется, что Россия и Украина смогут быстро найти пути решения проблемы платежей за газ. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас-Эспуни.

По его словам, Еврокомиссия уже имела контакты с представителями Украины и “Газпромом” и рассматривает нынешний спор как коммерческий вопрос между Украиной и Россией или между хозяйствующими субъектами.

Напомним, сегодня премьер-министр России Владимир Путин заявил, что долг Украины за газ составляет 2,5 млрд. долл., а также о возможности сокращения поставок газа в Европу, если Украина будет несанкционированно брать газ из транзитной трубы.

Новость для фармацевтического сектора. В Конституционный суд поступило представление Президента о конституционности постановлений правительства о ликвидации службы лекарственных средств и ограничении наценок на лекарства.

Согласно Регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Конституционного Суда.

По убеждению Президента, данные решения правительства были приняты без широкого общественного обсуждения и привлечения основных участников этого рынка, и поэтому привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, доли доступных по цене препаратов, возникновению социального напряжения в обществе.

В продолжение темы - Межведомственная комиссия по вопросам ценообразования на лекарственные средства передала Президенту Украины результаты своей проверки относительно повышения цен на лекарственные препараты, заявил вице-президент Академии медицинских наук Украины, заместитель руководителя комиссии Леонид Розенфельд. По его словам, результаты многомесячной работы указывают на лица, действия которых спровоцировали рост цен на лекарственные препараты в Украине.

«Уже сегодня выводы комиссии лежат на столе у Президента Украины, именно они помогут в дальнейшем строго контролировать цены на лекарства», - считает Л.Розенфельд.

Новость от транспортников. «Укрзализныця» уже назначила 32 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.

В частности, восемь поездов назначила Юго-Западная железная дорога; восемь - Приднепровская; четыре - Одесская; по пять направили Южная и Донецкая; два поезда - Львовская железная дорога. Кроме того, 28 поездов (из них 9 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления будет продолжена.

Новость для киевлян. Киевская городская госадминистрация создала антикризисный штаб для решения текущих проблем с взаиморасчетами АЭК «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал». Как отметил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, в связи с обострением финансово-экономического кризиса в мире и в Украине «с ноября у нас появились очень серьезные системные проблемы». При этом он отметил, что 65% общего фонда городского бюджета формируется за счет налога с физических лиц, а в связи с остановкой многих строительных объектов, а также увеличением безработицы снизились поступления в бюджет, из которого АЭК «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал» должны получать компенсацию разницы между тарифом и экономически обоснованными расходами.

По информации А.Голубченко, задолженность по компенсациям в разнице тарифов перед АЭК «Киевэнерго» составляет 120 млн. грн. за 2007 год и 150 млн. грн. за 2008 год, а перед ОАО «Киевводоканал» – 69 млн. грн. и 140 млн. грн. соответственно. В связи с этим у ОАО «Киевводоканал» образовалась задолженность перед АЭК «Киевэнерго» за потребленную электроэнергию, а у АЭК «Киевэнерго» – перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ.

«Мы обеспечим киевлян и холодной, и горячей водой, и теплом, и электроэнергией. Это наше задание, и мы его выполним… Ни «Киевэнерго», ни «Киевводоканал» не отключат от электроэнергии, воды и тепла», – заверил А.Голубченко.