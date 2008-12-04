”Детский мир” открыл в Москве luxury центр

Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский оператор по торговле товарами детского ассортимента, открыла первый в России торговый центр класса luxury с широким ассортиментом товаров для детей до 14 лет, и не исключает дальнейшее тиражирование проекта, сообщает РИА Новости.

Торговый центр - Детская Галерея "Якиманка" создан в формате full concept shop (охватывает много товарных позиций) и располагается в Москве на улица Большая Якиманка, ее торговая площадь превышает 3,5 тысячи квадратных метров. 100% акций компании ООО "Детская Галерея "Якиманка" принадлежат ОАО "Детский мир - Центр", здание галереи принадлежит АФК "Система". Размер инвестиций в проект не раскрывается.

"Конкурентов, если вести речь о формате, у галереи нет. В данном ценовом сегменте сегодня присутствуют магазины стрит-ритейл: мультибрендовые салоны и монобрендовые бутики. Обычно, это небольшие по торговой площади объекты, соответственно с ограниченным ассортиментом и специализирующиеся на одной товарной категории, чаще на детской одежде. Детских торговых центров, представляющих бренды высокого уровня и охватывающих множество товарных категорий, в России явно недостаточно", - говорит руководитель ГК "Детский мир" Максим Ентяков, чьи слова цитируются в сообщении.

Ассортимент включает коллекции одежды и обуви, игрушки, книги, детскую косметику, товары для новорожденных, детские украшения и аксессуары. Ассортиментная политика галереи предполагает представление лучших мировых торговых марок, в частности, Ermanno Scervino, Ferrari, Moschino, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli и других.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Детского мира", сумма среднего чека в галерее начинается от 10 тысяч рублей.

По словам Ентякова, галерея "станет русским детским Harrod`s", то есть центральным местом покупок для детей и семейного отдыха самых состоятельных россиян. "По данным ВЦИОМ, в Москве порядка 5% таких людей - их семьи и есть основные клиенты галереи", - уточняет он.

При этом в "Детском мире" не опасаются влияния кризиса на развитие магазина. По словам Ентякова, галерея "задумывалась и создавалась как проект с долгосрочным потенциалом развития, ориентированный на будущее и способный пережить временно неблагоприятную финансовую конъюнктуру".

Кроме того, компания не исключает дальнейшее тиражирование проекта.

"Для принятия решения о возможной мультипликации проекта в 2-3-х крупнейших российских городах нам необходим собственный опыт в течение как минимум пары лет", - отмечает руководитель группы.

Группа "Детский мир" объединяет сеть магазинов "Детский мир" (128 форматных супер- и гипермаркетах в 67 городах России и 2 в Украине, а также крупного импортера и производителя игрушек "С-тойз". Выручка компании по US GAAP в 2007 году выросла на 78% и составила 597,2 миллиона долларов. Головная компания группы - ОАО "Детский мир - Центр", более 99% акций которого принадлежит ОАО АФК "Система".