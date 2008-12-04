Закарпатье просит 65 млн. грн. помощи

Депутаты Закарпатского областного совета сегодня во время заседания 21-й сессии V созыва приняли обращение к Министерству регионального развития и строительства Украины с просьбой выделить средства для отселения людей с оползнеопасных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к министру регионального развития и строительства Украины Василию КУЙБИДЕ депутаты просят способствовать в выделении в 2009 году субвенции из государственного бюджета областному бюджету Закарпатья в размере 65 млн. грн. для первоочередного отселения граждан области из домов, которые находятся в зонах активных оползней, а также 14,7 млн. грн. для финансирования заданий «Комплексной программы противооползневых мероприятий в Закарпатской области на 1999-2010 годы».

«Дело в том, что последствия катастрофического паводка 23-27 июля этого года и активизация оползневых процессов, которые повлекли крупномасштабные разрушения и повреждения значительного количества жилых домов, инженерных сетей и объектов народного хозяйства, подтвердили актуальность реализации заданий «Комплексной программы противооползневых мероприятий в Закарпатской области на 1999-2010 годы», - заметил председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ.

По его словам, эта Программа доработана в соответствии со всеми требованиями законодательства Украины, и с апреля этого года находится на согласовании в Министерстве финансов Украины и Министерстве экономики Украины. На 2009 год этой Программой предусмотрено финансирование из государственного бюджета в сумме 14,7 млн. грн.

В то же время, по словам председателя облсовета, данная Программа не решает вопрос отселения граждан области из домов, которые находятся в зонах активных оползневых процессов. Предоставление денежной компенсации для семей, дома которых находятся в зонах активных оползней на территории области и нуждаются в первоочередном отселении, возможно исключительно при условии выделения субвенции из государственного бюджета областному бюджету. «Мы подсчитали, что для этого необходимо 65 млн. грн., и поэтому мы обращаемся с просьбой посодействовать в их выделении в бюджете на следующий год», - сообщил М.КИЧКОВСКИЙ.