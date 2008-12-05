Состоится торжественная церемония открытия современной системы радиационного контроля в МА “Борисполь”. Мероприятие состоится в рамках программы двустороннего сотрудничества Администрации Госпогранслужбы Украины с Министерством энергетики США в рамках проекта международной технической помощи "Вторая линия защиты" по предотвращению незаконной перевозки ядерных и других радиоактивных материалов через государственную границу Украины. Участники: председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин, первый зам.министра энергетики США Кеннет Бейкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям Тейлор, ген.директора Департамента глобального партнерства МИД Канады Трой Люляшник, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Дениэль Карон.

* * *

Народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий Горбаль проведет встречу с трудовым коллективом и руководством Киевского мотоциклетного завода в рамках реализации в столице общественной инициативы «Спасем наш Киев». Будут представлены конкретные шаги по осуществлению стратегии минимизации последствий финансово-экономического кризиса для столичной промышленности.

* * *

Состоится VIII-й очередной Съезд Выставочной федерации Украины.

* * *

Пресс-конференция на тему: «Финансово-экономический кризис и инструментарий выхода из нее: украинские реалии». В прграмме презентация книг «Влияние финансово-политических групп на принятие стратегических решений в сфере политики и экономики: украинские реалии» и «Политическая аналитика в системе публичного управления». Участники: зав.кафедры политической аналитики и прогнозирования НАГУ при Президенте Украины С.Телешун; старший преподаватель кафедры политической аналитики и прогнозирования НАГУ при Президенте Украины И.Рейтерович; начальник центра дистанционного обучения НАГУ управления при Президенте Украины А.Журавлев и др.

* * *

Состоится церемония открытия построенного после июльского наводнения железнодорожного моста на участке Завалье-Выжница (Ивано-Франковская обл.). Участники: министр транспорта и связи Иосиф Винский; ген.директор “Укрзалвізниці” Василий Мельничук, начальник Львовской железной дороги Михаил Мостовой, председатель Ивано-Франковской ОГА Николай Палийчук, председатель Ивано-Франковского облсовета Игорь Олийнык, председатель Черновицкой ОГА Владимир Кулиш, председатель Черновицкого облсовета Иван Шелепницкий, председатель Снятиской РГА Ивано-Франковской области Роман Билык и председатель Вижницкой РГА Черновицкой области Александр Гриндей.

* * *

Состоится Фестиваль национальных блюд этносов Украины «Приглашаем к столу!». В фестивале примут участие представители 25 национальных общин столицы. Каждая община представит по 5-6 блюд национальной кухни, которые можно будет попробовать и сразу узнать рецепты их изготовления у поваров.