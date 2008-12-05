G8 cоберется в Италии

Очередной саммит лидеров "Большой восьмерки" состоится в Италии с 8 по 10 июля 2009 года.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом объявил премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Встреча лидеров G8 пройдет под его председательством в природном заповеднике Маддалене (к северу от острова Сардиния).

"Я уверен, что "Большая восьмерка" очень хорошо выполняет свою функцию и имеет большое будущее", - заявил С.БЕРЛУСКОНИ.

"Новая формула", предлагаемая для предстоящей встречи, предусматривает полное вовлечение в его работу стран "пятерки" (Индия, Китай, ЮАР, Мексика и Бразилия), а также Египта, Африки в целом, Индонезии и Австралии, причем "не только на рабочих завтраках, но и пленарных заседаниях", - подчеркнул премьер.