Италия хочет занять 20 миллиардов евро на поддержку банковского сектора

Власти Италии решили добиться одобрения парламента, чтобы занять 20 миллиардов евро и поддержать стабильность шаткого банковского сектора, начиная с вероятной финансовой помощи третьему по величине кредитору Monte dei Paschi di Siena на этой неделе.

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Monte dei Paschi, недавно признанный самым слабым из ведущих банков ЕС, должен избавиться от огромного количества проблемных долгов и привлечь 5 миллиардов евро к концу месяца, сообщает Рейтер.

Министр экономики Италии сказал, что необходимые банку средства могут быть использованы, чтобы обеспечить адекватную ликвидность банковской системе.

"Эти ресурсы также можно использовать как часть программы для наращивания капитала банков", - сказал он на пресс-конференции.

Monte dei Paschi может получить финансовую помощь от правительства уже на этой неделе, если не сумеет выполнить собственный план спасения за счёт частного финансирования.

Согласно плану государственной помощи, власти вольют капитал в Monte dei Paschi только после вынужденной конвертации субординированных облигаций на сумму 4,1 миллиарда евро в акции, сказал источник в пятницу.

В рамках собственного плана Monte dei Paschi получил промежуточный кредит в размере 4,7 миллиарда евро от JPMorgan, Mediobanca, Credit Suisse и HSBC, сказал другой источник, знакомый с ситуацией.

Кредит необходим Monte dei Paschi, чтобы завершить продажу проблемных долгов стоимостью 28 миллиардов евро, которые будут реструктурированы в долговые ценные бумаги стоимостью 9 миллиардов евро.

Размер займа составляет около половины этой суммы, но он обеспечен ценными бумагами.