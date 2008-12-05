СЕНТРАВИС приобрел оборудование для роддома в Никополе

Международный холдинг «СЕНТРАВИС» инвестировал 420 тыс. грн. в оборудование кабинета интенсивной терапии новорожденных при родильном доме в г. Никополь. Кабинет открылся 4 декабря, говорится в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

В кабинете установлены: узи-сканер Sontace X8; измеритель билирубина; шприцевой дозатор; прикроватный монитор; реанимационное место для новорожденных.

Как указывается в сообщении, современное оборудование позволит качественно проводить обследования, предоставлять скорую помощь новорожденным и определять патологию или угрозу для беременности.

Главный врач родильного дома г. Никополь Сергей ЦЕМАШКО отметил, что «Оборудование, которое получил родильный дом – это шанс на второе рождение для младенцев с нарушенной центральной нервной системой».

Ежегодно в Никополе рождается 1500 детей. По статистике 3% новорожденных нуждаются в скорой медицинской помощи. Кроме этого, ежемесячно женская консультация обслуживает 400 женщин на аппарате ультразвуковой диагностики, который нужен для определения патологии или угрозы для беременности.

Инвестиция в оснащение кабинета интенсивной терапии новорожденных сделана в рамках программы корпоративной социальной ответственности компании СЕНТРАВИС. Основные направления этой программы – это медицина, помощь социально незащищенным слоям населения и образование молодежи в Никопольском регионе.

Справка УНИАН. Международный холдинг СЕНТРАВИС основан в 2007 году на базе производственных мощностей и разветвленной сети торговых компаний и агентов группы компаний «ЮВИС». Холдинг управляется семьей Атанасовых.

Согласно отчету SMR, по объемам продаж на мировом рынке СЕНТРАВИС занимает 5-е место в отрасли производства бесшовных нержавеющих труб (доля рынка – 5%), 1-е место в сегменте теплообменных труб (доля рынка – 15%), 4-е место в сегменте котельных труб (доля рынка – 12%).

В 2007 году СЕНТРАВИС реализовал 17 900 тонн бесшовных нержавеющих труб в более чем 70 странах мира. Оборот компании составил 250 млн. долл. Годовая прибыль до налогообложения (EBITDA) холдинга – 40 млн. долл. Доли холдинга на мировых рынка достигли: Украина – 70%, СНГ – 42%, Западная Европа – 9%. Штат компании - 2600 сотрудников.