В Крым инвестировано почти 300 млн. долл.

По состоянию на 1 октября 2008 года, на территории Автономной Республики Крым действовало 26 инвестиционных проектов общей стоимостью 296 млн. долларов США. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, с начала реализации проектов на территории Крыма завершена реализация 10 проектов сметной стоимостью 81 млн. долл.: в частности, по ТПР «Алушта» сметной стоимостью 37 млн. долл., по ТПР «Большая Ялта» – 18 млн. долл., по ТПР «Сиваш» – 18 млн. долл., по ТПР «Керчь» – 7 млн. долл., по ТПР «Феодосия» – 1 млн. долл. По различным причинам, в том числе и в связи с отменой льготного режима налогообложения, закрыто 33 инвестиционных проекта сметной стоимостью 140 млн. долл.

Из общего объема инвестиций, предусмотренных проектами, инвестиции в основной капитал составляют 91%. С начала реализации инвестиционных проектов в экономику АРК поступило 89% средств, предусмотренных реализуемыми в отчетном периоде инвестиционными проектами (265 млн. долл.).

Большая часть вложений в реализуемые инвестиционные проекты приходится на долю украинских инвестиций – 194 млн. долл., или 73% общего объема. Доля иностранных инвестиций составляет 27% фактически поступивших инвестиций (71 млн. долл.).

Наиболее активными инвесторами с начала реализации проектов являются Российская Федерация – 241% к предусмотренному проектами общему объему инвестирования; Швейцария – 105%; США – 100%. Менее всего инвестиций получено от таких стран–инвесторов, как Германия – 27% общего объема инвестирования, предусмотренного проектами; Казахстан – 12%. Иностранные инвестиции получены в объеме 49% от предусмотренного проектами объема, украинские – 129%.

Наибольший объем полученных инвестиций направлен на развитие предприятий промышленности – 184 млн. долл. (преимущественно в химическое производство (100 млн. долл.) и производство машин и оборудования (73 млн. долл.); предприятий сферы гостиниц и ресторанов – 53 млн. долл. общего объема инвестиций, полученных с начала реализации инвестиционных проектов.

Фактическое освоение инвестиций по инвестиционным проектам с начала поступления инвестиций составило 264 млн. долл., или 89% инвестиций, предусмотренных проектами, большая часть которых – 193 млн. долл. вложена в основные средства.

За период функционирования инвестиционных проектов на территории Крыма создано 1946 новых рабочих мест и сохранено 9870 рабочих мест. Получен доход от реализации в сумме 8443 млн. грн., в том числе на внутреннем рынке Украины – 3519 млн. грн. Платежи в бюджет от реализации инвестиционных проектов составили 526 млн.грн., сборы в государственные целевые фонды – 360 млн. грн. Получены льготы по налогообложению на сумму 54 млн. грн.