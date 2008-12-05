Скончался Патриарх Алексий II

В пятницу, 5 декабря, на 80-м году жизни скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Глава пресс-службы Московской патриархии Владимир Вигилянский, глава Русской православной церкви умер утром в пятницу в своей резиденции в Переделкино, сообщают СМИ.

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память патриарха Алексия Второго. "Скончался выдающийся деятель российского и мирового православия, нашей отечественной культуры и политики", - сказал первый вице-спикер Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов, открывая заседание нижней палаты парламента.

Смерть патриарха потрясла бывшего президента СССР Михаила Горбачева. "Мне только что сообщили о его смерти. Я так потрясен, что мне сходу невероятно трудно подбирать слова Я к нему относился с огромнейшим уважением", - сказал Горбачев.

Правозащитники выразили соболезнование в связи с кончиной патриарха Московского и всея Руси и отметили его вклад в дело реабилитации жертв сталинских репрессий. "Я человек не церковный, но это огромная утрата", - сказал глава историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал" Арсений Рогинский. По его словам, Алексий II приложил большие усилия, чтобы был составлен полный перечень церковных деятелей и имевших отношение к церкви мирян, которые стали жертвами политических репрессий в СССР.

Алексий Второй, в миру Алексей Ридигер, родился 23 февраля 1929 года в Таллинне. В 1950 году он стал священником. С 1990 года Алексий II возглавлял Московский патриархат.