Президент не придет в ВР 9 декабря?

Президент придет в ВР только после восстановления ее дееспособности и принятия бюджета-2009 и антикризисных законов – пресс-секретарь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО придет в Верховную Раду только после восстановления ее дееспособности и принятия государственного бюджета на 2009 год и антикризисных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге, комментируя возможное участие В.ЮЩЕНКО в пленарном заседании Верховной Рады 9 декабря, на которое его пригласили народные депутаты.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по убеждению Президента, народные депутаты «должны восстановить собственную дееспособность, прежде чем требовать от главы государства свидания».

Пресс-секретарь отметила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, сначала необходимо избрать спикера, создать коалицию, обнародовать ее программные принципы и первоочередные приоритеты.

Президент напоминает, что за время своей каденции ВР шестого созыва заблокировала принятие принципиально важных для развития страны законопроектов.

«Президент фактически выполнял работу депутатов, заставляя их принимать подготовленные и поданные им законопроекты по ликвидации последствий наводнения или мирового экономического кризиса», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что вместо этого глава государства и украинское общество хотели бы видеть отчет о работе парламентариев в 2008 году.

«Ведь очень показательным с точки зрения эффективности является вчерашний рабочий день народных депутатов, который продолжался всего 8 минут», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она сообщила, что, по мнению Президента, задачей-минимумом для депутатов является принятие государственного бюджета на 2009 год и еще одного антикризисного пакета законопроектов. «Это лишь незначительная часть долга парламента перед украинским обществом, которое месяцами оплачивает его бездеятельность своими налогами», - сказала пресс-секретарь Президента.

По ее словам, глава государства будет считать целесообразным обсуждать возможное участие в работе парламента только после выполнения депутатами упомянутой программы-минимум.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря парламент принял решение пригласить на заседание ВР 9 декабря Президента В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО для обсуждения политической и экономической ситуации в государстве.