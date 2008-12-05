Главное на 5 декабря (день)

Основная новость в первой половине сегодняшнего дня в банковской сфере. Минфин инициирует предоставление заемщикам права, при согласии банка, погашать валютные кредиты гривней. Такое предложение содержится в официальном обращении министра финансов Украины Виктора Пинзеника к Национальному банку Украины.

В.Пинзеник предлагает внести в нормативные акты НБУ изменения, которые дадут возможность банкам предоставлять право заемщикам, при согласии банков, погашать валютные кредиты (или их часть) и проценты по этим кредитам в национальной валюте (по официальному курсу НБУ на момент погашения).

Министр также предлагает отстрочить погашение кредитов и снижать кредитные ставки, при условии немедленного погашения заемщиком части займа (как в гривне, так и в валюте).

В.Пинзеник также предлагает вариант, когда, по обоюдному согласию сторон, часть валютного кредита заемщик погашает досрочно и немедленно, остальная часть кредита переводится в гривню по курсу, который действовал на момент получения займа (но не ниже него). Или погашается только тело кредита в валюте (без уплаты процентов).

«Возможны и другие варианты компромиссов, которые устраивают обоих партнеров (банк-заемщик)», - считает министр финансов.

Еще одна новость в финансовом секторе. Министерство финансов предлагает Национальному банку прекратить продажу банкам валюты из резервов для обеспечения наличных операций (кроме снятия валютных депозитов и погашения валютных кредитов).

Данное предложение также содержится в официальном обращении министра финансов Виктора Пинзеника к Нацбанку.

Министр предлагает Нацбанку для урегулирования обменного курса ввести пост-аудит операций использования купленной на валютном рынке валюты. В частности, обязать банки предоставлять НБУ информацию об использовании валюты, приобретенной для нужд клиентов (погашение валютных кредитов, снятие средств с валютных депозитов) с целью сопоставления объемов купленной и объемов ее использования.

Напомним, в октябре-ноябре т.г. НБУ для поддержания курса гривни использовал более 7 млрд. долл. золотовалютных резервов. В том числе, валюта продавалась банкам и для подкрепления пунктов обмена наличной валюты. При этом в указанный период продажа валюты в обменниках отсутствовала. Банки это объясняли введением ограничений НБУ на отклонения от официального курса и уровня маржи, что делало валютообменные операции нерентабельными.

Новость в кредитной политике. Национальный банк Украины с 5 декабря повысил ставки по своим кредитам "овернайт" под обеспечение государственными облигациями с 17% до 18%, без обеспечения - с 18% до 20% годовых.

С апреля 2008 года Нацбанк удерживал ставки по обеспеченным кредитам «овернайт» на уровне 15%, по необеспеченным - 16% годовых, но с 27 ноября их повысил до 17% и 18%, соответственно. Учетная ставка НБУ с апреля 2008 года установлена на уровне 12% годовых.

И традиционно хроника валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок - 7,4450/7,5450 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2580/0,2665 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 9,5150/9,6355 грн. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2766/1,2768 долл. США (четверг - 1,2656/1,2658).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Новости для ТЭК. Первая – из Европы. Немецкий энергетический концерн Eon в ближайшие недели готовится к заострению спора между Украиной и Россией по поводу долга за газ. Как сообщает “Немецкая волна”, об этом председатель концерна Вульф Бернотат заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«У Украины нет денег, но есть долг перед Россией свыше 2,5 миллиарда долларов. Страна просто не может платить за старые и новые поставки газа», - сказал В.Бернотат.

По его словам, в таком случае российскому концерну «Газпром», возможно, придется сократить поставки газа в Украину не «по политическим, а по чисто экономическим причинам». Последствия этого могут быть ощутимы и в Западной Европе, считает В.Бернотат. В связи с этим он указал на важность для Германии строительства Северноевропейского газопровода по дну Балтийского моря в обход Украины.

Немецкий концерн Eon через компанию Eon Ruhrgas является крупнейшим импортером газа в Европе. В России концерн держит незначительный пакет акций «Газпрома». Недавно Eon и «Газпром» договорились о совместной добыче газа из месторождения «Южно-Русское».

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и часть долга за октябрь. По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов составляет 2,4 млрд. долл.

Новость на рынке бензинов. С 28 ноября по 5 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 1,9-2,6% (в среднем на 2,2% или на 10 коп./литр). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 28 ноября по 5 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 - снизились на 2,6% - с 4,23 грн./литр до 4,12 грн./литр

Бензин А-92 - снизились на 2,2% - с 4,53 грн./литр до 4,43 грн./литр

Бензин А-95 - снизились на 1,9% - с 4,72 грн./литр до 4,63 грн./литр

Дизельное топливо - снизились на 2,1% - с 5,24 грн./литр до 5,13 грн./литр

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Еще одна новость от восточного соседа. ОАО "Газпром" прогнозирует снижение цены на газ в 2009 году. Об этом сообщил в Санкт-Петербурге заместитель председателя правления компании Валерий Голубев, передает РБК. Он пояснил, что стоимость природного газа сегодня полностью зависит от цены на нефть.

«Если ситуация на рынке не изменится (цены на нефтяные фьючерсы 4 декабря понизились еще почти на 7% и опустились до самого низкого уровня с января 2005 года) стоимость газа в 2009 г. может опуститься до показателей 2007 года», - добавил представитель "Газпрома".

Он также отметил, что «Газпром» в 2009 году может снизить добычу газа на 3% из-за сокращения потребления, которое может быть обусловлено теплой зимой.

«Снижение может быть порядка 15-18 миллиардов кубометров потребления от планов. Сегодня план добычи - 560 миллиардов кубометров. Если мы вычтем 15-18 миллиардов кубометров, то снижение может быть на уровне 3%», - сказал В.Голубев.

Новость для рынка земли. Кабмин предлагает усовершенствовать порядок изменения целевого использования земель. Об этом говорится в законопроекте №3424 «О внесении изменений в статью 20 Земельного кодекса Украины», внесенном в парламенте 1 декабря т.г.

Как говорится в документе, изменение целевого назначения земель проводится в соответствии с утвержденной документацией по землеустройству органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, которые принимают решения о передаче этих земель в собственность или предоставление в пользование, изъятие (выкуп) земель и утверждают проекты землеустройства или принимают решения о создании объектов природоохранного и историко-культурного назначения.

При этом изменение целевого назначения земель с целью последующего их использования для добычи полезных ископаемых, проведения горнодобывающих, строительных и других работ, связанных с нарушением почвы, осуществляется при наличии рабочих проектов землеустройства о рекультивации нарушенных земель.

Органы местной власти должны будут публиковать в СМИ все решения по земельным вопросам.

Новость в сфере коммуникаций. Госдепартамент по вопросам связи Министерства транспорта и связи переименован в Администрацию связи. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 26 ноября 2008 г. №1037.

Постановлением №1037 также вносятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты в связи с изменением названия Госдепартамента по вопросам связи, в частности, в постановление КМУ от 22 сентября 2004 г. №1264 "Об утверждении Положения о Государственном департаменте по вопросам связи".

Есть в первой половине дня международная новость. Очередной саммит лидеров "Большой восьмерки" состоится в Италии с 8 по 10 июля 2009 года, заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Встреча лидеров G8 пройдет под его председательством в природном заповеднике Маддалене (к северу от острова Сардиния).

"Новая формула", предлагаемая для предстоящей встречи, предусматривает полное вовлечение в его работу стран "пятерки" (Индия, Китай, ЮАР, Мексика и Бразилия), а также Египта, Африки в целом, Индонезии и Австралии, причем "не только на рабочих завтраках, но и пленарных заседаниях", - подчеркнул премьер.

Новость для киевлян. С 4 декабря газоснабжающие организации опять принудительно сокращают поставки природного газа на предприятия АК «Киевэнерго», ссылаясь на отсутствие выделенных объемов.

Как информирует “Киевэнерго”, снижение давления газа привело к нестабильным и внештатным режимам работы оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-6 в 12.15 отключен водогреющий котел КВГМ-6. Снижение давления газа продолжалось до 15.15 и прекратилось при значении 1,5 кгс/см2, что привело к разгрузке водогреющих котлов. Температура теплоносителя снизилась до 60°С. На ТЭЦ-5 давление газа снизилось до 2,9 кгс/см2, что вызвало снижение температуры теплоносителя до 58°С. Также в компании отмечают, что уменьшение объемов тепловой энергии, которая отпускается потребителям, вызывает повышенное электропотребление, что приводит к перегрузке электросетей и электрооборудования. Некоторые элементы электрических сетей города перегружаются на 40-70%.

Напомним, в ноябре этого года газоснабжающие организации принудительно начали сокращать поставки природного газа на предприятия АК «Киевэнерго» из-за существующих долгов компании за полученный газ. В результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-5 состоялось аварийное отключение части оборудования. Тогда «Киевэнерго» обратилась к КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросило ускорить выделение компенсационных средств из городского бюджета для погашения задолженностей. Мэр Киева Леонид Черновецкий тогда заявил: «Пока я жив, никого ни от чего не отключат. У нас все в порядке, в отличие от других городов Украины».