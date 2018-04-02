Кто и как зарабатывает на кризисе

Кризис потряс украинскую экономику, зашел чуть ли не в каждый украинский дом. Но не все в этом кризисе пришло с запада. Немало проблем на валютном рынке, в банковской сфере, производстве имеют чисто отечественное происхождение. Причем создаются эти проблемы искусственно, чтобы под шумок нарастить миллиардные капиталы.

Нельзя избежать кризиса, если кризис охватил весь мир. Но некоторые берутся стимулировать кризис в собственной стране не без пользы для себя...

Кто породил валютные спекуляции Еще в начале года и Нацбанку, и правительству указывали и доказывали, что отрицательное сальдо внешнеэкономической торговли представляет немалую угрозу для экономики Украины.

А что же власть? Принимает совершенно необоснованное решение о необходимости укрепления гривни. При этом исходит из идеи, что за счет сильной гривни можно будет меньше платить за газ, который покупается в России. Но сильная гривня – это стимулирование импорта и главное – открытые ворота для международных спекулянтов. Поэтому, как только НБУ стал настойчиво говорить, что гривня недооценена, наши банки, имевшие зарубежных владельцев, и международные спекулянты сразу оживились. Упустить такую возможность нарастить мышцы никто не желал.

Фактически спекулянтам открылась возможность зайти на рынок Украины под 5,05 гривни за доллар, а потом, купив ОВГЗ или корпоративные облигации, получить дополнительно 6–12% ценных бумаг и плюс 12% – валютных спекуляций. И спекулятивные доллары полились потоком в Украину – под видом инвестиций в нашу экономику.

В этих условиях НБУ по требованию валютных спекулянтов установил курс 4,85 грн. за доллар, тем самым дав возможность отдельным игрокам валютного рынка сильно подняться. После этого спекулятивные деньги начали свое движение в другом направлении – стали быстро убегать из Украины. Только тогда НБУ спохватился и заговорил о спекулянтах и о своем нежелании играть с ними. Хотя и сам все это заварил. Странно, что еще не обвинил в украинском валютном кризисе соросов и буффалов.

После того, как на украинском валютном рынке начались проблемы, действия НБУ свидетельствовали о полном непонимании (или наоборот – об особом понимании?) ситуации. Создается впечатление, что НБУ экспериментирует над Украиной и получает от этого удовольствие. Сначала руководство НБУ уверяет, что курс должен быть на уровне 4 грн. за доллар, потом заявляет о 6 грн. за доллар. Сначала НБУ ограничивает отклонение наличного курса доллара от официального, который умышленно занижает и тем самым возрождает теневой обменный валютный рынок. А затем, когда теневой рынок набирает обороты, отменяет ограничения... Запрещает возвращать депозиты и в то же время требует от банков переоформить те депозиты, которые не отвечают классификатору типов договоров... Заявляет о желании продавать свои депозитные сертификаты населению, объясняя, что эти сертификаты - надежный объект сохранения средств. Следовательно, банковские депозитные вклады НБУ считает ненадежными?

В этой ситуации панические действия населения по массовому изъятию денег с банковских депозитов и конвертации гривни в доллары можно понять. Когда НБУ своими действиями пугает физических лиц и постоянно меняет правила игры, то не стоит надеяться, что граждане, очень хорошо помнящие начало 90-х и кризис 1998 года, будут сидеть и ждать спасения от государственных мужей.

В начале проблем на валютном рынке НБУ отстранился от продажи долларов на межбанковском рынке, и это при том, что еще летом Нацбанк постоянно жаловался, что ему некуда девать доллары. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, НБУ все-таки вышел на валютный рынок, но стал продавать валюту «любимым» банкам, и это еще больше ускорило девальвацию гривни. Банкиры и финансисты справедливо спрашивали, почему НБУ продает доллары по заниженному курсу отдельным банкам, которые потом эти доллары перепродают на рынке по рыночной цене – гораздо выше официального курса. К началу валютного хаоса получить прибыль в полкопейки за доллар на валютных операциях считалось нормальным. А когда валютные операции стали давать за день 20–30 копеек, возник вполне уместный вопрос: кому это выгодно и кто на этом зарабатывает? Этот вопрос заинтересовал не только банкиров, но и Секретариат Президента. Публичного ответа получено не было, но НБУ оперативно отреагировал на критику и начал удовлетворять почти все заявки на покупку валюты.

Резкое падение ВВП и рост черного рынка

Однако ситуацию исправить стало уже невозможно. С Украины стали массово убегать деньги не только валютных спекулянтов, но и отечественных бизнесменов. Бизнес стал переводить безналичные деньги в наличность и прятать ее по оффшорам. В этой ситуации конвертационные центры должны выразить особую благодарность НБУ и всем государственным должностным лицам, которые своими действиями дали «конвертаторам» возможность хорошо заработать. До сих пор стоимость услуг по конвертации безналичной гривни в наличные доллары стоила не более 4,5–5% к официальному курсу, можно было договориться и за 3%. А теперь меньше, чем за 15% за такие операции никто и не берется, при этом выстраиваются очереди желающих. Раньше средний конвертационный центр ограничивался в день 1–2 миллионами долларов на конвертацию, а теперь в отдельные дни заявки доходят до 50 млн. долларов.

Если же подсуммировать, почему год назад общий спрос на покупку валюты в среднем в день составлял 300–400 млн. долларов, а сегодня превышает полтора миллиарда? Ответ очевиден: валюта убегает в оффшоры, под «нужные» импортные контракты и для погашения «нужных» долгов зарубежным инвесторам. НБУ пытается бороться с утечкой валюты, но что это даст? 15-процентная прибыль обеспечивает возможность “порешать” самые сложные бюрократические проблемы.

Официально НБУ признал, что наличная масса только за октябрь 2009 года выросла более чем на 9% и достигла в структуре денежной массы около 30%. И это лишь начало. Бизнес активно перестраивается на наличные. И не только малый бизнес, уже давно использующий наличные для расчетов, а в последнее время стал главным конкурентом населения в “охоте” на наличный доллар. Крупные предприятия тоже не отстают.

Поэтому когда в октябре (по сравнению с октябрем прошлого года) было зафиксировано стремительное – более 10% – падение ВВП, это скорее говорит не о реальном падении производства, а о переходе расчетов за товар на «черный рынок». Хотя и реальное снижение производства имеет место. Бессмысленное расходование кредитных средств в период общей эйфории сказывается теперь, и рынок учит молодых украинских ”скоробагатиков”, что постоянного фарта не бывает.

«Черный коллектор»

Кризис, или то, что мы называем кризисом, существенно изменил рейтинги популярности профессий. Теперь работать девелопером просто неприлично, зато профессия коллектора становится хитом сезона. Поиск и выбивание долгов приобретает все большую популярность. И, конечно, уже появились и «черные коллекторные компании». На первый взгляд, «черные» компании ничем не отличаются от обычных коллекторов, которые сегодня активно обивают пороги банков и различных финансовых учреждений. Но изюминка бизнеса «черных» коллекторных компаний в том, что они из всей массы проблемных кредитов находят такие, которые выданы людям, имеющим в собственности имущество – квартиру или дом. Получив в свои руки такого рода материал, «черные» коллекторы в «нужном» суде принимают “нужные” решения о наложении ареста на все имущество должника – с целью возмещения ущерба. После этого с помощью «подкормленного» работника исполнительной службы, «толкового» участкового милиционера и «нужных» понятых разыгрывают перед должником шоу с описью имущества и наложением ареста. Доводят должника если не до инфаркта, то до нервного срыва. А уже когда клиент достиг кондиции, предлагают ему выкупить у них собственную квартиру за полцены. И тот бедняга, не понимая, что это все просто подстава, игра, соглашается на такой выход...

Так что заработать в условиях кризиса можно не просто много, а очень много. Кризис – это всегда перераспределение имущества, обнищание одних, обогащение других, и, конечно, появление новых олигархов.

Игорь Сподарец (для УНИАН)