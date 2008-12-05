“Калганоф” открыл линию на Тернопольщине

ООО „ЛВЗ Калганоф” открыло в Тернопольской области пуско-наладочную линию по производству ликероводочных изделий и коньяка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, вскоре предприятие планирует выпускать фирменную продукцию - водочные и винные изделия, коньяк, питьевую воду.

ООО „ЛВЗ Калганоф” действует на базе прежнего Збаражского завода продтоваров, который приостановил свою производственную деятельность в 2004 году. Завод задолжал бюджетам всех уровней 2,65 млн. грн., зарплату работникам - на 97,3 тыс. грн., Зарубинскому спиртзаводу за полученное сырье - 71,7 тыс. грн. В соответствии с трехсторонним Мировым соглашением, заключенным между ДП “Збаражский завод продтоваров”, ООО “ЛВЗ Калганоф” и межрайонной государственной налоговой инспекцией, завод продтоваров был признан банкротом. ООО “ЛВЗ Калганоф”, в соответствии с Мировым соглашением, взяло обязательство по погашению всех долгов. На данное время, по информации пресс-службы ОГА, обязательства выполнены.

ООО „ЛВЗ Калганоф” зарегистрировано 6 июня 2007 года, его уставный фонд составляет 1 млн. грн. Сейчас на предприятии работает 74 чел.