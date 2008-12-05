Главное на 5 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается бюджетной сферы. Президент обеспокоен тем, что правительство до сих пор не предложило реалистичный законопроект о государственном бюджете на следующий год, заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак в интервью телеканалам «1+1» и «Интер».

«Президент несколько раз обязывал Кабинет министров подготовить наконец реальный бюджет, который базировался бы не на том видении развития экономики, которое мы имели несколько месяцев назад, а на том, что мы имеем на сегодня», - сказал первый заместитель главы Секретариата.

Вместо этого, констатировал А.Шлапак, правительство продолжает затягивать бюджетный процесс с тем, чтобы не иметь главного финансового документа к концу текущего года. В случае осуществления такого сценария, предупредил первый заместитель главы Секретариата, возникнет разбалансированность в сфере государственных финансов.

Есть новость для банковского сектора. Государственное ипотечное учреждение выбрало государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" в качестве резервных банков по обслуживанию платежей по ипотечным кредитам, право требования по которым приобретены Государственным ипотечным учреждением (ГИУ). «Отбор резервных банков был осуществлен с целью обеспечения стабильности поступлений указанных платежей, в случае невозможности первичного кредитора, который выдал такой кредит, обслуживать его по причине ухудшения финансового состояния и платежеспособности», - говорится в сообщении пресс-службы ГИУ.

Пресс-служба указывает, что бесперебойность поступления платежей гарантирует надлежащее выполнение ГИУ своих обязательств перед инвесторами, которые являются владельцами эмитированных ГИУ ценных бумаг. С другой стороны, внедрение резервного обслуживания ипотечных кредитов создает удобные условия для надлежащего выполнения заемщиками их обязательств по ипотечным кредитам.

Напомним, на 1 декабря 2008 года система рефинансирования ГИУ насчитывала 78 банков-партнеров, с которыми заключены генеральные договора о рефинансировании и обслуживании ипотечных кредитов.

И традиционно хроника валютного рынка. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили свой рост – с 7,4450/7,5450 грн. (открытие) до 7,5500/7,5900 грн. (закрытие), сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». НБУ снова принял решение на рынок не выходить.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2580/0,2665 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2615/0,2650 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 28,0338 (+0,0530) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2766/1,2768 долл. США, а к 15:10 упали 1,2694/1,2696 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,5150/9,6355 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 9,5810/9,6765 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 9,5815/9,6385 грн.

НБУ установил на 8 декабря следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 735.9800 (на 5 декабря – 736.1400)

100 EUR – 932.1187 (на 5 декабря – 929.0087)

10 RUR – 2.6199 (на 5 декабря – 2.6331)

Новость для финансового сектора. В Украине в январе-октябре 2008 года номинальные доходы населения выросли на 41,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.

По данным Госкомстата, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, за 10 месяцев увеличился на 41,4%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, – на 12,4%. Имеющийся доход в расчете на одного человека в октябре 2008 года составлял 1254,7 грн. против 936,7 грн. в октябре 2007 г. Расходы населения в январе-октябре т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 40,2%. Прирост сбережений составил 47771 млн. грн.

Есть также новость для ТЭК. В президиуме профсоюза нефтегазовой промышленности Украины обеспокоены вопросом сохранения социальных гарантий для сотрудников управления «Укравтогаз» при выделении его из структуры ДК «Укртрансгаз» и создании отдельного дочернего предприятия.

Председатель Центрального совета Профсоюза нефтегазпрома Александр Попел отметил, что «Нафтогаз Украины» имеет полное право на реорганизацию дочерних компаний с сохранением уровня социальной защиты и без нарушения норм трудового законодательства. «В противном случае, профсоюз свое слово скажет», - пообещал он.

В то же время в профкоме «Укртрансгаза» на условиях анонимности пояснили причины волнения коллектива «Укравтогаза». «Предприятие отделяют фактически от газотранспортной системы, защищенной законодательством. После этого его легче приватизировать, обанкротить и т.д. Люди боятся остаться без работы», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в феврале 2008 года Кабинет министров Украины поручил НАК «Нафтогаз Украины» выделить из состава ДК «Укртрансгаз» отдельное дочернее предприятие и передать ему сеть из 89 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

После чего трудовой коллектив и профсоюзный комитет филиала «Управление «Укравтогаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просили не допустить реорганизации предприятия, поскольку это приведет к дезинтеграции всей газотранспортной системы Украины.

Новость с таможни. ЕС с 1 января 2009 г. внедряет новые таможенные правила, связанные с предоставлением предварительной информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, все операции транзита по условиям Конвенции международных дорожных перевозок (МДП) в обязательном порядке будут осуществляться с использованием европейской таможенной информационной системы NCTS (New Customs Transit System).

В связи с этим перевозчики-держатели книжек МДП как из ЕС, так и из других стран, будут обязаны осуществлять предварительную передачу данных из книжки МДП (декларации МДП) в электронном виде в систему NCTS таможенных органов Европейского Содружества. Новая система имеет значительные преимущества: ускорение обработки книжки МДП во время открытия операции МДП на таможне отправления и пограничной таможне въезда на территорию ЕС; ускорение завершения операции МДП на территории ЕС, поскольку данные будут передаваться между таможнями по электронной связи; обеспечение эффективного контроля и безопасности перевозок.

Во второй половине сегодняшнего дня есть новость для киевлян. Столичные власти попросили предприятия «Киевэнерго», «Киевводоканал» и «Киевгаз» не отключать ряд бюджетных учреждений от тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

По его словам, на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям был утвержден соответствующий перечень учреждений и организаций города, которые должны бесперебойно получать коммунальные услуги. По его словам, этот перечень организаций был разослан «Киевэнерго», «Киевводоканалу» и «Киевгазу» для ознакомления и предоставления замечаний. В то же время, компания «Киевэнерго» ответила, что не согласна с предложением городских властей, сообщил А.Голубченко.