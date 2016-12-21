Госбюджет-2017: Рада выделила дополнительно 150 миллионов на киберзащиту

Такие данные содержатся в выводе парламентского комитета по вопросам бюджета от 21 декабря к проекту госбюджета на 2017 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Согласно документу, на обеспечение функционирования государственной системы специальной связи и защиты информации из общего фонда бюджета будет дополнительно выделено 7 млн грн, а на развитие и модернизацию государственной системы специальной связи и защиты информации - 143 млн грн.

При этом, согласно пояснительной записке к проекту государственного бюджета от 15 сентября, в 2017 году планируется выделить на обеспечение функционирования государственной системы специальной связи и защиты информации 911 млн грн из общего фонда бюджета и 12 млн из специального, на развитие и модернизацию государственной системы специальной связи и защиты информации - 256 млн грн из общего фонда бюджета.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о нехватке финансирования для развития государственной системы киберзащиты, в частности в государственном бюджете 2017 года.

В начале декабря 2016 года серверы государственных органов и предприятий были атакованы хакерами. В частности, кибератакам подверглись сайты Пенсионного фонда, Министерства финансов, Государственного казначейства, Министерства инфраструктуры, Государственной авиаслужбы, акционерной компании "Укрзализныця". Украинские чиновники заявили, что атаки были осуществлены из-за рубежа.

Первый замдиректора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк сообщил, что Минфин и Госказначейство в результате хакерской атаки потеряли 3 терабайта информации.

В связи с хакерскими атаками на серверы, 16 декабря Мининфраструктуры заявило о вводе особого режима контроля и защиты IT-систем государственных предприятий.