Крупнейшим торговым партнером Винницкой области в 2016 году стал Китай

13:12, 22 декабря 2016
Разное
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В пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Винницкой области также вошли Польша, Беларусь, Германия и Российская Федерация.

«Объемы экспорта и импорта Винницкой области с Китаем за указанный период, составили, соответственно, 62 млн долл. и 40 млн долл.» - отмечает первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Андрей Гыжко, -«Эта страна-партнер стала основным потребителем жиров и масла животного/растительного происхождения - 86% всего экспорта в Китай».

Среди импортируемой продукции из Китая наибольшая доля принадлежит черным металлам и изделиям из них (25%), машинам, оборудованию и механизмам (18%), полимерным материалам, пластмассам и изделиям из них (13%), текстильным материалам и текстильным изделиям (9%) и готовым пищевым продуктам (8%).

В пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Винницкой области также вошли Польша (80 млн долл.), Беларусь (58 млн долл.), Германия (54 млн долл.), Российская Федерация (53 млн долл.).

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