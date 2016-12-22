Банк Латвии выпустил прозрачную монету с Землей

17:34, 22 декабря 2016
Разное
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Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.

Latvijas Banka

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля". Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро, сообщает Meduza.

Монета состоит из трех частей. Снаружи - серебряное кольцо; посередине - прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре - модель Земли из серебра.

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Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты - пять тысяч экземпляров.

Шпинель отличается высокой химической и термической стабильностью. Материал Perlucor используется в медицине, оптике (в том числе в лазерах) и внедряется в военной технике - в качестве пулестойкого стекла.

Latvijas Banka

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Теги: #Латвия#евро#монета