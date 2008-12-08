В Сумской области растет задолженность по зарплате

В Сумской области на протяжении октября общая сумма задолженности по выплате заработной платы выросла на 13,8% или 2,8 млн. грн. и на 1 ноября составила 23,5 млн. грн., в том числе по областному центру – 4,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, с начала года долг вырос на 39,6% или на 6,7 млн. грн.

Более половины (58,7%) от общей суммы задолженности приходится на промышленность, 11,9% - на сельское хозяйство. В два раза выросла задолженность в строительстве, которая на 1 ноября равнялась 4 млн. грн. или 17,1% от общей суммы.

В разрезе городов и районов Сумской области самая большая задолженность на предприятиях Шостки (31,5%), Сум (17,7%) и Конотопа (12,7%).