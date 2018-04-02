Баланс недели: бюджет-2017, новые налоговые правила и национализация "ПриватБанка"

На уходящей неделе Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год. Важность этого события сложно переоценить, поскольку принятие бюджета в полном соответствии с процедурами регламента и зачатками среднесрочного планирования являлось одним из условий ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда по продолжению сотрудничества с Украиной.

«Мы начали честный процесс формирования бюджета на 2017 год, мы вовремя его подали в парламент, мы провели первое чтение. Мы прорабатывали бюджет с 15 сентября», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе обсуждения документа в парламенте.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что при доработке законопроекта о государственном бюджете между первым и вторым чтениями участники бюджетного процесса сумели сохранить все ключевые приоритеты.

«При доработке законопроекта (о госбюджете - УНИАН) правительство сохранило приоритеты бюджета - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию. При этом мы усилили приоритеты: заложили средства для повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. Для этого учтены расходы бюджета в объеме порядка 28 млрд грн», - сказал Данилюк.

Процесс принятия финансового плана страны на 2017 год не отступил от украинских традиций - бюджет был принят в самую длинную ночь года – 21 декабря в 4:53 утра, а депутаты вновь жаловались на отсутствие в их распоряжении финального варианта документа со всеми поправками. За бюджет прогнозировано не голосовали самые большие парламентские критики правительства из фракций «Батькивщина» и «Оппозиционный блок». Тем не менее, документ был принят 274 голосами «за».

Доходная часть бюджета на следующий год составила 721,4 млрд грн, расходная - 790,4 млрд грн, а дефицит не превысил требование МВФ, оставшись на уровне 3% ВВП.

Кроме того, бюджет предусматривает рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1% и курс 27,2 грн/долл. Также в бюджете заложен прогнозный уровень безработицы 8,6% и показатель государственного долга 66,8% ВВП.

Особый акцент в документе сделан на повышении социальных стандартов: минимальная зарплата с 1 января повысится в два раза - до 3,2 тыс. грн, а прожиточный минимум к концу 2017 года достигнет 1,7 тыс. грн.

В то же время, в наступающем году алкогольные и табачные изделия подорожают. Акциз на алкогольные и слабоалкогольные напитки будет увеличен на 20%, а на табачные изделия - на 40%.

Изменения также произойдут с начислением акциза на топливо - парламент отменил сбор с розничной реализации нефтепродуктов, однако увеличил базовую ставку акциза.

По словам Гройсмана, консолидация акциза позволит увеличить доходы местных бюджетов на 2 млрд грн, поскольку сети АЗС утратят возможность уклоняться от уплаты сбора за розничную реализацию, платя налоги лишь по факту производства либо импорта топлива.

По словам аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, оснований для повышения цен у сетей АЗС нет.

«Оснований для роста цен на АЗС нет, потому что фактически общее значение акциза на нефтепродукты не изменилось. Ставку розничного акциза перенесли в значение базового налога. Кто полностью уплачивал налоги, тот будет платить ту же сумму, а те, кто его не платил, лишатся заработков», - отметил эксперт.

Также парламент снизил ренту на добычу нефти из глубоких залежей до 14% с 21%, а из неглубоких - до 29% с 45%. В то же время, изменения не коснулись добычи газового конденсата, ставки акциза на добычу которого остались на прежнем уровне.

Еще одним важным нововведением бюджета-2017 стала отмена пенсионного сбора в размере 2% при покупке иностранной валюты физическими лицами.

Таким образом, бюджет на 2017 год, который, по заверениям Министерства финансов, впервые был составлен из расчета оценки необходимых расходов, а не потенциальных доходов, по качеству бюджетного процесса в целом выглядит шагом вперед, несмотря на наличие мелких процедурных нарушений и ряда неоднозначных статей.

Новое администрирование налогов под елочку

Принятие бюджета-2017 парламентарии усилили еще рядом важных экономических решений. Среди них был и ожидаемый бизнесом и экспертным сообществом законопроект о внесении антикоррупционных изменений в Налоговый кодекс.

Законодательная инициатива правительства предусматривала передачу администрирования ИТ-систем и баз данных Государственной фискальной службы Министерству финансов во избежание манипуляций, в частности, с возмещением налога на добавленную стоимость.

Однако в принятом Радой 240 голосами «за» варианте закона норма о передаче администрирования ИТ-систем от ГФС к Минфину была исключена. Хотя, скорее всего, идея не похоронена, а лишь отложена на середину 2017 года.

«Правительство серьезно подошло и презентовало реформу, которая называлась передачей баз данных от ГФС к Минфину, чтобы избежать злоупотреблений и манипуляций с информацией, в том числе, с возмещением НДС. Но, как выяснилось, все то, о чем люди говорили, что это хорошо, – силами депутатов сегодня было ликвидировано. Оказалось, что базы данных никому передавать не надо», - сетовал заместитель главы парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Андрей Журжий во время обсуждения законопроекта.

В свою очередь глава того же комитета Нина Южанина отметила, что в данный момент передачу баз данных осуществить невозможно.

«Это - единственный вариант для того, чтобы провести технический аудит баз данных и информационных систем до 1 июля. В последнюю неделю мы получили запрет МВФ относительно передачи баз данных, потому что это технически сделать невозможно. Но мы сейчас сделали первый шаг – выписали много статей, которые поэтапно приведут к этому», - сказала Южанина.

Несмотря на то, что одна из важнейших норм о передаче управления ИТ-систем из финального варианта законопроекта была исключена, закон все же предусматривает значительное упрощение налогового администрирования.

Документом, в частности, предусматривается запуск полного функционала электронного кабинета налогоплательщика. При этом закон вводит приоритет рекомендаций Министерства финансов над рекомендациями ГФС, что призвано устранить практику индивидуальных консультаций бизнеса на платной основе.

Более того, Минфин предусмотрел в законе норму о едином казначейском счете для оплаты всех налогов, кроме НДС и акцизов, ликвидацию налоговой милиции, а также инструмент ускоренной амортизации, дающий возможность бизнесу быстро списывать свои активы по причине износа.

Также документ предусматривает введение налоговых каникул сроком на 5 лет для новосозданного и существующего малого и среднего бизнеса, создание единого реестра возмещения НДС и автоматизацию этого процесса. В частности, нормативный акт вводит принцип молчаливого согласия при возмещении НДС - вывод ГФС перед возмещением больше не будет требоваться, а процесс возмещения может быть остановлен, только если у ГФС есть конкретные возражения по процедуре возмещения. При этом зарегистрированная в реестре накладная будет являться достаточным основанием для оформления налогового кредита.

Кроме того, налоговая больше не сможет в одностороннем порядке разрывать договоры электронного администрирования НДС.

Также законопроект смягчает систему налогообложения доходов от осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме налогового администрирования, парламент также изменил систему финансирования образования, здравоохранения и социальной сферы. С 2017 года местные власти будут самостоятельно содержать учебные заведения, а зарплаты работникам сферы образования все так же будет обеспечивать государственный бюджет через субвенции.

Важным решением Рады стало и принятие законопроекта о создании экспортно-кредитного агентства на базе государственного «Укрэксимбанка». Национальные ассоциации экспортеров неоднократно заявляли о необходимости создания подобного инструмента господдержки в Украине в условиях снижения объемов внешней торговли из-за развязанной Россией войны против нашей страны. Тем не менее, неожиданной стала норма финального варианта документа, регламентирующая исключительный перечень товаров, производители которых могут претендовать на государственную поддержку при экспорте.

«Меня смущают неравные правила игры, а также выбор государством и политиками товаров, которые нужно поддерживать, а какие нет», - прокомментировал принятый законопроект экономист, член независимого наблюдательного совета НБУ Тимофей Милованов.

В целом, работа парламента на уходящей неделе оказалась продуктивной, а принятые законодательные инициативы могут значительно облегчить жизнь украинского бизнеса в следующем году. И, несмотря на популизм отдельных политических сил во время бюджетного процесса, подход правительства и парламента к формированию основ экономической политики на следующий год демонстрирует признаки оздоровления.

Национализация крупнейшего банка страны

Одним из главных экономических событий всего 2016 года стала национализация крупнейшего в Украине «ПриватБанка». Новости о возможной национализации «Привата» начали активно раскручивать в информационном пространстве еще в середине осени. Но на тот момент огромная по масштабам и крупнейшая за историю независимости страны операция многим казалась мало реалистичной. Ведь финучреждение обслуживает почти половину населения Украины, в банке находятся 34% всех депозитов, а его активы составляют 21% активов всей банковской системы страны.

Однако вечером в воскресение, 18 декабря, Кабинет министров и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение национализировать «Приват». В понедельник, 19 декабря, украинцы проснулись уже в новых экономических условиях - когда более 50% банковской системы составляют государственные финучреждения.

По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, причиной национализации стала значительная нехватка собственного капитала согласно нормативам НБУ - 148 млрд грн, что в перспективе могло бы привести к неплатежеспособности банка.

При этом руководство страны объяснило национализацию тем, что «ПриватБанк» крайне важен для национальной экономики, и его потенциальная неплатежеспособность могла бы остановить экономический рост и привести к рецессии.

«От положения дел в этом банке зависит финансово-экономическая ситуация в стране — настолько он большой. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решению — его переходу в госсобственность. Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «ПриватБанка» целостность их денег», - отметил президент Украины Петр Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил решение правительства заботой о вкладчиках, многие из которых относятся к социально незащищенным слоям населения.

«Речь идет о 3 млн пенсионеров, 500 тыс. студентов, 1,6 млн социально незащищенных граждан, плюс 3,5 млн зарплатных счетов, 500 тыс. частных предпринимателей. Вчерашним решением мы защитили 20 млн клиентов банка и финансовую стабильность нашего государства», - сказал глава правительства.

Бывшие менеджеры «Привата» назвали причиной национализации ужесточение учета рисков со стороны НБУ, не согласившись с оценкой регулятора о размере нехватки капитала в 148 млрд грн.

«Банк нормально работал, и мог нормально работать и дальше. Мифические дыры – это все результат изменения учетной политики Нацбанка, который прекратил принимать на учет те залоги, которые у нас были и которые до этого брались на учет», - сказал экс-глава правления банка Александр Дубилет.

Ситуацию с финучреждением прокомментировал и один из двух ключевых акционеров «Привата» Игорь Коломойский, отметив, что банк стал жертвой произвола НБУ.

«У «ПриватБанка» был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики», - говорится в заявлении бизнесмена.

В то же время, Коломойский подчеркнул, что решение о национализации банка в сложившейся ситуации было правильным и помогло защитить средства вкладчиков.

«Я хочу поблагодарить Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана… Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, то это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины», - отметил он.

Заверения со стороны правительства, НБУ и акционеров о продолжении стабильной работы банка подтвердились делом - физлица после национализации особых неудобств не почувствовали (кроме тех, кто с завидным упорством опустошал банкоматы). Счета же юридических лиц были в понедельник на несколько часов заблокированы для проведения технического аудита. Но уже к вечеру среды все ограничения для юрлиц были сняты.

Таким образом, переход банка в государственную собственность является, скорее, позитивной новостью для вкладчиков, поскольку Рада приняла закон, согласно которому 100% средств населения в «Привате» теперь гарантируется государством. Все ИТ-сервисы банка, пользующиеся большой популярностью среди украинцев, будут все так же доступны.

Опасения в экспертном сообществе вызывают лишь риски повышения инфляции при докапитализации банка. Государство намерено пополнить капитал «ПриватБанка» облигациями на 116 млрд грн и постепенно их монетизировать при необходимости.

«Со временем станет ясно, какую часть облигаций и когда придется продать или взять кредиты в НБУ под их залог, чтобы выплатить обязательства банка. И то и другое - обычная практика. Если не будет набега на банк и ИТ-системы будут работать, то преобразование облигаций в деньги будет происходить медленно и критического давления на инфляцию или макроэкономическую стабильность не произойдет», - отметил член набсовета НБУ Тимофей Милованов.

Роль национализации подобного масштаба сложно переоценить. Соглашение государства и акционеров «ПриватБанка» приветствовали и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, и послы стран G7, и ЕБРР, а также большинство других международных партнеров Украины.

Украинские евробонды отреагировали на национализацию банка позитивно, снизившись в цене и сократив, таким образом, стоимость заемных ресурсов. Но, что еще более важно - национализация «Привата» стала одним из первых примеров цивилизованной договоренности крупного бизнеса и государства в интересах экономики в целом и вкладчиков, в частности.

Национализация «ПриватБанка» и принятие Радой бюджета на 2017 год открывают для Украины путь к дальнейшему сотрудничеству с МВФ, а значит - к стабильности основных макропоказателей и перспективам стабильного экономического роста. В НБУ отметили, что после принятых решений препятствий к получению четвертого транша Фонда нет, а деньги могут быть получены уже в начале 2017 года.

Следующая неделя, последняя в 2016 году, обещает быть не слишком насыщенной масштабными экономическими событиями. И, похоже, украинцы могут смело отдаться предновогоднему настроению, не опасаясь за сохранность своих вкладов, резкую девальвацию или вероятности очередной экономической «зрады».

Максим Шевченко (УНИАН)