ЕС начинает операцию против сомалийских пиратов

В понедельник, 8 декабря, стартует военно-морская операция "Аталанта", в рамках которой пиратам будут противостоять ВМС стран Евросоюза, передает Немецкая волна.

НАТО и Евросоюз начинают активную борьбу с морскими пиратами в районе Африканского Рога, прежде всего в Аденском заливе у берегов Сомали. Как было объявлено в Брюсселе, в понедельник, 8 декабря, начнется операция "Аталанта", в рамках которой пиратам будут противостоять военно-морские силы стран Евросоюза. Сделано это будет в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН. Как сообщается, флотилию НАТО, которая сейчас патрулирует облюбованный пиратами район, сменят шесть боевых кораблей и три самолета, которые выделяют страны Евросоюза.

"Это будет очень серьезная операция"

Верховный представитель ЕС по вопросам внешних связей и политики безопасности Хавьер Солана и генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер регулярно обсуждают темы, касающиеся борьбы с пиратами.

Как заявил Солана в связи с предстоящей миссией ЕС, "это будет очень серьезная операция. Ее цели - это устрашение пиратов, предотвращение захвата кораблей, а также защита судов, прежде всего тех, которые занимаются доставкой продовольственной помощи в рамках Всемирной продовольственной программы ООН".

Вопрос о блокаде портов пока не стоит

То, что одной из приоритетных задач миссии ЕС станет обеспечение охраны судов с гуманитарной помощью, возмущает владельцев некоторых пароходных компаний. Они требуют пресечь зло на корню - иными словами, заблокировать сомалийские порты и не давать пиратам возможности выхода в открытое море. Но, как заявил Яап де Хооп Схеффер, это требование невыполнимо.

По словам Схеффера, "в настоящее время в НАТО не рассматривается вопрос о блокаде портов", так как резолюция Совета Безопасности не предусматривает проведение подобных акций.

В то же время, генсек дал понять, что в НАТО всерьез задумаются о том, какие действия против морского разбоя альянс сможет предпринимать в дальнейшем. И, судя по всему, теме борьбы с пиратством в руководстве НАТО, действительно, придают все большее значение.