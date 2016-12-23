В Латвии с 1 января вводят ограничения на сделки наличкой

С 1 января 2017 года Служба госдоходов Латвии вводит новые ограничения: объем сделок наличными для физических лиц не должен превышать 7200 евро, сообщает Delfi.

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В стране хотят уменьшить число случаев мошенничества и легализации незаконно нажитых средств.

Например, если брат решил дать своей сестре в долг 7500 евро, то наличными он может передать ей не более 7200. Оставшуюся часть суммы (300 евро) он обязан перечислить ей на счет. На банковские перечисления СГД ограничения не вводит.

Также с 1 января будут запрещены крупные сделки наличными, если их сумма превышает 7200 евро, и хотя бы одно из участвующих в них частных лиц не зарегистрировано как ведущее хозяйственную деятельность.