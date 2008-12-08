Создание коалиции БЮТ и Партии регионов стабилизирует экономику

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что создание коалиции БЮТ и Партии регионов станет стабилизирующим фактором для украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в аналитическом материале относительно сложившейся политической ситуации, распространенном сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По мнению экспертов АМС, БЮТ и Партия регионов, очевидно, ушли от проблемы того, кто должен стать премьер-министром. В частности, по их мнению, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и его соратники получили гарантии соблюдения их интересов без поста руководителя исполнительной власти.

При этом эксперты считают, что вопрос должности председателя Верховной Рады и ряда ключевых позиций в Кабмине как раз могут стать такой гарантией.

В то же время, по мнению экспертов, для Партии регионов остается актуальной проблема групп влияния вокруг В.ЯНУКОВИЧА. «В частности, группа БОЙКО-ЛЕВОЧКИНА, ведя переговоры с Секретариатом Президента, в то же время подсознательно ждет кадровых предложений, на которые сейчас рассчитывают люди, близкие к братьям КЛЮЕВЫМ», - считают эксперты.

Эксперты АМС считают, что создание коалиции БЮТ-Партия регионов само по себе станет стабилизирующим фактором для украинской экономики и иностранных инвесторов.

По их мнению, в случае достижения стратегических договоренностей о разделе сфер влияния можно будет говорить о целостной экономической стратегии развития, которая будет предусматривать жесткие методы регулирования экономики, быструю приватизацию, привлечение дополнительных ресурсов, жесткие шаги на финансовом рынке.

Эксперты также не исключают, что в случае создания такой коалиции возобновятся дискуссии относительно конституционной реформы, в частности, проведения в несколько этапов административной и судебной реформы